Santa Anita: policía que fue atropellada por transporte público se encuentra en UCI

Familiares de la suboficial de la PNP, Gisely Saori Rivera Lazo, que fue atropellada por un bus de la empresa Cruz del Centro en Santa Anita, piden apoyo a la ciudadanía para poder solventar los gastos médicos que solicitan en el hospital que ella se encuentra pues tendrán que realizarle más injertos de piel para poder salvar su mano. Asimismo, instaron a las autoridades a actuar con celeridad sobre el sujeto que la arrolló y no permitir que quede en libertad.

“Ahorita todavía mi hermana se encuentra en UCI está en recuperación, los doctores la están evaluando para saber cómo evoluciona. Vamos a necesitar más ayuda porque va a requerir de más injertos para que se recupere pronto. Con mi familia nos sentimos indignados, que no salga libre el chofer. Esto pasa siempre, no me parece justo que sigan trabajando así como si nada”, señaló a La República.

Asimismo, reiteró que la recuperación de su hermana va a ser lenta por la gravedad del accidente que tuvo, por ello dio a conocer los números de cuenta para quienes estén interesados en apoyarlos, con cualquier tipo de donativo, puedan hacerlo. La cuenta BCP en soles es: 191-038-7039-2085 y en el Banco de la Nación es: 04 388 862 586.

Por otro lado, el abogado de la policía indicó que se pedirá a la ATU y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que se suspenda a la flota de vehículos de la empresa Cruz del Centro hasta que los dueños indemnicen a la joven quien solo hacía su trabajo.

“Vamos a pedir que suspendan a la flota de vehículos de esta empresa, eso le decimos a la ATU y al MTC. Hasta que indemnicen a mi patrocinada, esto es un delito de lesiones culposas si se demuestra la inobservancia de las reglas de tránsito, esto tiene una pena privativa de la libertad de 6 años”, dijo.