Santa Anita: estudiantes no podrán volver a clases presenciales por riesgo de colapso de colegio

A 3 días del inicio de las clases presenciales en el colegio Daniel Alcides Carrión de Santa Anita, padres de familia y profesores protestaron debido a que esta institución no podrá albergar a los alumnos. En este caso, estudiantes que debían de acudir de forma presencial, deberán de seguir recibiendo clases de forma virtual.

La razón es que tres pabellones han sido declarados en riesgo de colapso. Sin embargo, esta situación no es reciente, ya que señalan que desde hace ocho años lo habían informado, pero las autoridades no le dieron solución.

El director de la institución educativa, Percy Osorio, sostuvo que otro problema al que no se le ha dado solución es los servicios higiénicos, que no han sido acondicionados para recibir a los alumnos. Aunque el último pedido realizado fue en mayo de 2021, aún no se han concluido las obras. Ello pese a que este lunes 14 de marzo debían empezar a acudir de forma presencial.

“Hace ocho años, este colegio fue declarado en emergencia y en alto riesgo dos pabellones de la institución educativa. A la fecha no hemos sido atendidos, por eso los padres salen a protestar. No se ha culminado el acondicionamiento de los servicios higiénicos en 70 días como se nos indicó. Este inició en mayo de 2021 y a la fecha no se ha concluido”, detalló a RPP.

En las imágenes de Radioprogramas se observa cómo el patio está lleno de desmonte y piedras. Además, la pintura de las paredes de las aulas están descascaradas y las lunas de las ventanas rotas. Los más de 3.000 estudiantes de inicial, primaria y secundaria no podrán volver este lune s, con todos los desafíos que ello implica.