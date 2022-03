Indecopi intervino unidades de transporte por no cobrar pasaje universitario en Puno

El personal de la Oficina Regional del Indecopi de Puno intervino a 80 unidades de transporte público pertenecientes a 21 empresas interurbanas, por presuntas infracciones, entre ellas el cobro del pasaje universitario excediendo el 50% de la tarifa de adulto.

En el operativo se detectó que algunas unidades cobraban como monto único S/ 1.00 o S/ 1.50, lo que vulneraría los derechos de los consumidores al no cobrar el pasaje universitario. Además, se verificó que no cuentan con un tarifario y no entregan boletos de viaje.

La Ley N°26271 establece el derecho a pases libres y el cobro de pasajes diferenciados por parte de las empresas de transporte urbano e interurbano de pasajeros.

Los representantes de la Gerencia de Transporte y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial brindaron apoyo a los inspectores del Indecopi solicitando la documentación de cada vehículo intervenido.

En un comunicado, Indecopi informó que seguirá con este tipo de operativos a empresas que brindan el servicio de trasporte urbano, a fin de garantizar los derechos de los consumidores.