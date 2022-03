Playa de Puerto Eten continúa como la única saludable de la región Lambayeque

El balneario de Puerto Eten, en Lambayeque, continúa como la única saludable en esta zona, según informó la Gerencia Regional de Salud. Esta entidad emitió un nuevo reporte del índice de calidad sanitaria de playas, donde el balneario en mención es el único que continúa como saludable. El muestreo se realizó el 7 de marzo.

La playa de Puerto Eten cumple presenta buena calidad microbiológica del agua, buena limpieza del litoral, recipientes para residuos sólidos y servicios higiénicos habilitados. Mientras que las playas de Monsefú, San José, Naylamp y Lagunas están pendientes de monitoreo.

No saludables

Por otro lado, las playas de Lobos, Ciudad Eten, Santa Rosa, Playa Hermosa, Las Rocas y Pimentel no cumplen con todos los criterios y siguen siendo consideradas no saludables, principalmente por no contar con recipientes para residuos sólidos y servicios higiénicos habilitados.

Adicional a ello, las playas de Santa Rosa, Playa Hermosa, Las Rocas y Pimentel presentan mala calidad microbiológica del agua.

También, se exhortó a la población que acude a estos espacios a tomar sus precauciones y respetar las disposiciones de las autoridades, así como cumplir con las medidas de bioseguridad para prevenir contagios por COVID-19.