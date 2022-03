Joel Díaz: He cumplido con mi labor, no hay ningún acto de corrupción

El exgerente del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) Joel Díaz Velásquez negó cualquier implicación en actos de corrupción de su parte. Esto frente a lo manifestado por el coordinador político de APP, quien lo acusó de usar 50.000 soles del Jardín Botánico para supuestos pagos mensuales a periodistas.

“He cumplido con mi labor, no estoy para especular declaraciones falsas. No me voy por la denuncia de Oscar Acuña. Creo que a veces ser exitoso en la gestión pública y la política tiene un precio y a veces choca”, expresó.

Asimismo, en cuanto a su renuncia repentina de su puesto como gerente general del Segat, Díaz aseguró que renunció solo.

“Ya estaba planificada mi renuncia al cumplir un año. Que quede claro que a mí nadie me bota, yo he renunciado y queda voluntad del señor alcalde mi cargo. Yo soy un hombre de partido y no quiero que mi partido sea manoseado con especulaciones falsas”, refirió el exfuncionario.