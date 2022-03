El testimonio del peruano que dejó Ucrania: “Temíamos que en cualquier momento nos caiga una bomba”

El peruano Miguel Ángel Capuñay es uno de los peruanos que ya retornó a Perú luego de abandonar Ucrania tras el conflicto armado iniciado por Rusia. El compatriota contó su testimonio de cómo logró salir desde ese país hasta llegar a Rumania.

Este hombre es abogado de profesión y es asesor empresarial en temas de negocios. Él viajó a la ciudad de Kiev en diciembre de 2021 en busca de iniciar nuevos emprendimientos y radicar ahí por un largo tiempo junto a su esposa. Sin embargo, la guerra cambiaría sus planes.

PUEDES VER: Gremio de transportistas de Lima y Callao anuncian un paro para el 17 de marzo

Un día antes del inicio del conflicto, Capuñay relató que todo ocurría con normalidad, ya que las personas salían a comprar, iban a las tiendas y desconocían sobre el posible panorama bélico. En horas de la madrugada del 24 de febrero, empezarían los fuertes estruendos de las bombas y el sonido de los aviones que volaban cerca a la zona que vivía.

“Cerca de las 4 a. m., despertamos por las explosiones de las bombas y el ruido de los aviones surcando el cielo. En casa estaba con mi esposa, con su hijo y su nuera. El estruendo de las bombas nos producía pánico y terror porque temíamos que, en cualquier momento nos caía una bomba. A las 6 a.m. escuchamos otra explosión y luego otra más a las 8 a.m.; por ello, tratamos de buscar un refugio seguro en la casa”, dijo en Andina.

El ciudadano pensó que no retornaría nunca a Perú y quizás no ver más a sus padres, hijos y otros seres queridos. En ese momento, mantuvo fuerzas para lograr salir de la situación. Así también, luego de los bombardeos, se organizaron para saber qué sucedía.

Sin embargo, al ver la terrible situación, el 25 de febrero, los ciudadanos optaron por abandonar la ciudad de Kiev en una caravana de tres vehículos. Durante el trayecto, el peruano observó que junto a la larga fila de autos había otra cola donde miles de personas caminaban con sus pocas pertenencias.

“Nosotros temíamos que en cualquier momento pase un avión y nos lance una bomba o que aparezca un tanque ruso pensando que estamos vinculados a las fuerzas militares ucranianas y nos bombardee. Era una situación muy tensa, de angustia, terror y pánico. Nos turnábamos para manejar el vehículo, dormíamos un poco y luego continuábamos el recorrido. Así salimos airoso de esa situación”, expresó.

PUEDES VER: Capturan a sicario que asesinó a dos hombres en La Molina

El día 28 de febrero, el compatriota cruzó la frontera y pisó suelo de Rumania. En la ciudad de Budapest, ellos estuvieron refugiados hasta que el Gobierno peruano les informó del retorno.

“Ahora valoro más la vida. Ayer he estado con mis hijos. A mi hija menor de 18 años la he abrazado mucho, no sabes cuánto amor le he expresado porque la vida me permite estar junto a ellos, velar por sus necesidades y crecimiento, así como estar con mis padres, hermanos y amigos”, finalizó.