Delincuentes intentaron robar S/50.000 a hombre bajo la modalidad de la página web clonada

La delincuencia cibernética no cesa. Un ciudadano se encontraba en búsqueda de una nueva camioneta para potenciar su empresa de transporte; sin embargo, cayó en una modalidad de estafa vía online. Según declaraciones de la víctima, él entró a una página web donde ofrecían estos vehículos a un precio accesible.

“ El día de ayer (10 de marzo), me contacté con una empresa minera y me ofrecían una camioneta. Me comuniqué con el asesor de la empresa, quien me envió un número de cuenta y un precontrato por WhatsApp. Yo firmé y les envié ”, mencionó en Latina.

Tras ello, el hombre siguió con los pasos que le indicaron en la llamada. “Fui a un agente de BCP e hice el depósito interbancario de S/50.000. Una vez hice el depósito, me fui a la empresa y me dijeron que no hacían ese tipo de modalidad”, agregó.

Al darse cuenta de la estafa, la víctima acudió hasta la División de Investigación de Estafas para que lo ayuden. “ Me vine corriendo hasta la DIRINCRI, donde gracias al coronel Manuel Cruz y otros agentes procedieron a bloquear la cuenta fraudulenta. Ahí ya habían retirado 3.000 soles, pero no todo el dinero. La diferencia (47.000 soles) ha sido bloqueada ”, acotó.

El coronel Jorge Cruz indicó que durante estas últimas semanas aumentaron el número de personas que han sido estafadas bajo esta modalidad. Ante ello, brindó recomendaciones para evitar ello.

“Nosotros recomendamos que antes de realizar un pago significativo, hagamos un pequeño depósito de 5 soles o menos. Si tenemos el aplicativo en el celular es más fácil, ya que en el tercer paso, ya vemos quién es el titular. Con esos datos ya podemos corroborar si la persona se trataría de un estafador con la información brindada anteriormente”, sugirió.

Así también, precisó que la mayoría de empresas suelen ser de Sociedad Anónima Abierta (SAA) o Sociedad Anónima Cerrada (SAC). “Ahora los delincuentes están poniendo el mismo nombre de la empresa, pero la diferencia es que no es SAC o SAA, sino una de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL). Esto último es solo para iniciar un negocio y es individual. En otros casos, las cuentas bancarias por estafadores también suelen ser otras personas que se prestan”, sostuvo.

El jefe de la División pidió a la ciudadanía prestar más atención con esta modalidad.