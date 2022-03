Arequipa: Hospital Goyeneche exoneró a diez de sus trabajadores

El caso del asesor regional Christian Nova no es el único. El hospital Goyeneche también exoneró pagos por servicios a sus propios trabajadores cuando no lo habrían merecido. Además hay otras anomalías. Contraloría investigó los casos y emitió el informe de Orientación de Oficio N°005-2022. Según las boletas verificadas en 2021 se emitieron condonaciones por S/ 53 767. De ellas S/ 39 989 en la categoría semi-pagante (cancela un porcentaje) y S/ 13 777 en la categoría indigente (no efectúa pago alguno).

Se detectó que diez trabajadores del nosocomio fueron beneficiados por no pagar en total S/ 860 en 2021. Cinco asistentas sociales del Departamento de Servicio Social emitieron las fichas. Lo peculiar es que en el caso de 5 servidores se les consideró “indigentes” y a los restantes “semi-pagantes”. Esto sin sustentar dicha condición. A uno de ellos se le perdonó la deuda en 4 ocasiones que suma S/ 227 en noviembre 2021 y otro dos veces por S/ 250 en marzo. El ente de control advierte que esto sería contrario a Ley General de Salud que indica que solo los indigentes debidamente calificados están exonerados de todo pago.

Otro hallazgo es que hay 85 condonaciones, por el monto de S/ 7 918, que no fueron selladas por ninguna asistenta social. “Esto limita la identificación del profesional que las autorizó”, advierte el documento. El monto más alto es de S/ 600 y el más bajo S/ 10. Además existen 18 casos en que a pacientes se les consideró “indigentes” para algunas condonaciones y semi-pagantes en otras. Estas incongruencias se dio por el valor de S/ S/ 4.488.

El ente de control advierte que no hay una normativa que regule las exoneraciones en el nosocomio y que esto limita el ingreso de recursos directamente recaudados. Además se recomienda que el actual director del Goyeneche, Guillermo Velarde, informé las medidas correctivas al Órgano de Control Institucional.

En tanto, Nova intentó nuevamente pagar por su operación en el hospital. Se quejó de que no haya la ficha de su deuda. Insistió en que hay una mano negra detrás y acusó a Velarde de exponer su historial clínico.❖