UNI: conoce quiénes son los primeros puestos del concurso de admisión 2022-I

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) presentó este jueves 10 de marzo a los ingresantes que ocuparon los tres primeros lugares en el cómputo general del concurso de Admisión 2022-1, en la modalidad presencial tras dos años de pandemia por la COVID-19.

Asucena Naomi Sihuay Rodríguez, de 19 años, natural de Ayacucho, obtuvo el primer puesto con un puntaje de 17.801 e ingresó a la carrera de Ingeniería Civil.

“Ingresar a la UNI fue un momento increíble, significó mucho esfuerzo y tiempo. Mi familia ha sido fundamental en todo lo que ha sido mi preparación. Las mujeres también tenemos la posibilidad de ingresar a una escuela nacional de ingeniería y que podemos con todo. Si ese es su sueño, que luchen y lo consigan”, dijo Sihuay a La República.

El segundo lugar fue para Gabriel Giuseppe Torre Serna, de 16 años, natural de Lima, con 17.736 puntos, para la especialidad de Ingeniería de Sistemas.

“Fue una carrera que investigué, me llamó la atención modernizar y mejorar los procesos. Eso podría ayudar no solo al país, sino a una empresa. Es lo que quiero estudiar. Después de las clases, siempre solía indagar por mi cuenta, entonces esa fue la preparación adicional, aparte que el colegio me apoyó bastante. Desde pequeño estuve preparándome y es un sueño que ahora estoy cumpliendo”, comentó.

El tercer puesto fue ocupado por Sandra Bellamy Zelada Razabal, de 16 años, natural de Lima, con 17.580 puntos, quien también estudiará Ingeniería de Sistemas.

“El puesto fue algo inesperado, pero agradezco mucho y sé que representa mi esfuerzo, que ha sido dos meses desde que salí del colegio. Estamos cambiando todo y es un avance para las mujeres elegir la carrera de Ingeniería. Es solo cuestión de esfuerzo y perseverancia, no solo de género”, explicó.

El rector de la UNI, el Dr. Pablo Alfonso López Chau Nava, calificó como “un logro inmenso” el hecho de que dos mujeres ocupen dos de los tres primeros puestos. Además, indicó que el siguiente examen presencial será en agosto.

“Es un logro inmenso en una coyuntura donde acabamos de celebrar el Día de la mujer. La UNI se siente complacida y contenta con este resultado. Siempre para la UNI es una fiesta cada examen de admisión. El próximo será en agosto y hemos inaugurado el sistema de tener profesores mentores. Eso significa decirles a los alumnos: ‘ahora te falta terminar la carrera, hacer una maestría y doctorado con excelencia’. La idea es que el alumno se sienta acompañado”, precisó.