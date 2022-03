Vecinos de SJL denuncian que no tienen luz desde hace varios días

Exigen soluciones. Vecinos de San Juan de Lurigancho (SJL) denunciaron que desde hace varios días no tienen luz en diversas zonas del distrito. Esto ha afectado sus negocios, alimentos que recientemente habían comprado e incluso las clases virtuales de los más pequeños.

Un claro ejemplo es lo que vive una familia de San Carlos. Según detalló, la falta de energía eléctrica ha ocasionado que pierdan alrededor de 5.000 soles de su panadería , por lo que han tenido que botar sus masas y hasta ahora no pueden atender en el negocio que tiene más de siete años.

Una de las afectadas contó que la luz se fue cuando estaban preparando la masa del pan para el día siguiente. “Acá hay personas que trabajan, que tienen familia”, lamentó la mujer a Latina noticias.

“ Estamos preocupados porque no tenemos energía y no sabemos si nuestras máquinas van a funcionar o no. La otra vez también se fue la luz y tuvieron que venir a revisar las máquinas porque no prendían”, lamentó.

Cerca de 50 familias de San Carlos son las perjudicadas por este corte de luz repentino en el distrito. De acuerdo a los agraviados, hasta ahora no han recibido una respuesta clara por parte de Enel sobre cuándo retornará el servicio. Las zonas de San María y Las Flores tampoco tienen energía eléctrica.

“Hasta el momento, no se han acercado y no sabemos cuánto regresará el servicio”, aseveró la empresaria de la panadería, quien también dijo que dicha restricción contribuye con la delincuencia en el distrito.