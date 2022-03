San juan de Lurigancho: capturan a sujeto que intentó secuestrar y abusar a niña de 4 años

Los vecinos y padres de una menor capturaron a un sujeto que intentaba raptar a una niña de 4 años, mientras sus progenitores se encontraban trabajando vendiendo comida de forma ambulatoria. El hecho ocurrió en la cuadra 14 de la avenida Wisse, en San Juan de Lurigancho.

La menor se encontraba durmiendo dentro de la mototaxi de su padre cuando, de pronto, su madre se percata que el vehículo se movía de lado a lado. “Siento que mi hija está que llora, se movía la moto de un lado a otro y cuando llego, mi niña tenía su pantalón abajo, y empiezo a forzar para que no se la lleve” declaró la madre para América Noticias.

El sujeto, que fue identificado como César Aldea Guevara, de 25 años, tenía un cómplice que lo esperaba a unos metros para emprender la huida. Es ahí donde la madre empieza a pedir auxilio, para evitar que el hombre logré arrebatarle a su hija.

“Mi pareja se ha dado cuenta porque le abrí la puerta a la bebé para que corriera, y todos me han ayudado a que no se escape, a que no se vaya. Me agarró la mano hacia atrás para que lo deje ir, y montarse a la otra moto”, contó la madre de 20 años.

Los otros vendedores de comida que trabajaban en la zona lograron auxiliar a la madre y capturar a César Aldea. Sin embargo, su cómplice logró escapar.

César Aldea fue conducido a la comisaría de Canto Rey, tras ser detenido y salvaguardado por la Policía Nacional. Se supo que este vándalo registra antecedentes policiales en su haber, por robo agravado y delitos contra la libertad sexual .

Tanto la madre como la niña fueron derivadas al médico legal, quien certificó que ambas presentan lesiones. Los progenitores informaron que la pequeña ha quedado con un trauma: no puede hablar. Por su parte, la madre teme que el sujeto quede libre y vuelva a intentar llevarse a su hija.