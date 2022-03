Pescadores afectados por derrame de Repsol sostienen que muchos no recibirán indemnización

Esta semana, pescadores artesanales de Ventanilla, Ancón, Chancay y Bahía Blanca se mostraron otra vez en contra de los acuerdos entre el Gobierno y Repsol debido a que sostienen que las indemnizaciones económicas que les han propuesto no son suficientes, además de que no incluye a todas las personas afectadas por el derrame de petróleo producido el último 15 de enero.

Martín Rodríguez Díaz, representante de asociación Defendiendo Ancón, manifestó a la comisión de Pueblos Andinos que Repsol no ha tomado en cuenta a los pescadores y comerciantes informales que trabajaban en las orillas del mar. Por ello, señala que las cifras otorgadas no son reales. “Las cifras de Repsol e Indeci son inexactas, irreales, porque no se han registrado a todos los verdaderos afectados”, afirmó.

En esa misma línea, Elizar Medina Chávez, presidente de la asociación de pescadores artesanales orilleros Costa Azul de Ventanilla, se quejó porque la empresa española no ha considerado a los representantes de la playa Azul de Ventanilla.

“Estamos siendo invisibles para la empresa. Somos víctimas del derrame de petróleo, pero no quieren asumir su responsabilidad. Sufrimos a diario por no tener que llevar un pan a nuestros hijos, ya no se puede pescar porque el mar está contaminado, tenemos deudas, gastos de colegio”, añadió

Por parte de los pescadores de Chancay, Juan Antonio Cabezas Morales denunció que Repsol ha tratado de negar la contaminación del mar, sobre todo en las playas de mencionada ciudad, pese a la evidencia.

Desde el Estado, el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros declaró que existe un padrón único elaborado por el Mincetur, Ministerio de la Producción y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

“Se plantea provisionalmente este pago mensual, porque los daños se determinarán todavía a posteriori, pero tenemos que aliviar la situación de estos pobladores”, anunció en la última semana el primer ministro Aníbal Torres. Sin embargo, los pescadores siguen inconformes debido a que este no consideraría a todos.