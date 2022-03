Moquegua: 14 docentes no se vacunaron contra la COVID-19

Un promedio de 14 docentes que laboran en distintos centros educativos de la provincia de Ilo, en la región Moquegua, no se vacunaron contra la COVID-19, según informó e l director de la Ugel Ilo, Oswaldo Roque Nina. “Son un promedio de 14 trabajadores que no están vacunados”, dijo a una radio Uno.

El funcionario manifestó que, ante el próximo inicio de labores escolares programado para el lunes 14 de marzo, ya se acordó cuál será el tratamiento para estos casos, pues todos los docentes deben estar vacunados. Roque señaló que, de acuerdo a las normas dictadas por el Gobierno, se tendrá que hacer cumplir con las disposiciones para los trabajadores no vacunados. No obstante, buscarán sensibilizarlos para que reciban la vacuna.

La medida dispuesta para los trabajadores no vacunados es que no pueden ingresar a la institución educativa. De acuerdo a la norma del Ministerio de Educación, al trabajador que no asista durante tres días consecutivos al plantel se le considerará abandono de cargo , explicó Roque.

El funcionario explicó que a los contratados se les rescindiría el contrato, mientras que a los nombrados, se les solicitará que pidan permisos sin goce de haber hasta que reciban las dosis.

“Ya se conversó con la coordinadora territorial del Ministerio de Educación, con el señor ministro, fiscales de prevención, y comprenden el cumplimiento de esta disposición”, señaló el funcionario en referencia a las medidas que se aplicarán a los docentes.