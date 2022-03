Miraflores: falso taxista dopó a joven para robarle más de 50.000 soles

George Roldan Sarmiento abordó un taxi de ruta, en la cuadra 6 de la avenida Comandante Espinar, en Miraflores, y el falso taxista lo dopó con el fin de hurtar su celular e ingresar a sus cuentas bancarias y robarle todos sus ahorros, un total de 50.000 soles, y dejarle, además, endeudado con más de una entidad bancaria.

Roldan cuenta que ingresó al asiento posterior del vehículo y de pronto se sintió muy cansado, luego recostó su cabeza en la luna y no recuerda más. Cuando despertó en su habitación, no halló su celular. Al revisar sus cuentas bancarias, no tenía ni un sol.

“En Scotiabank realizaron tres transacciones; una por 25.000 soles, otra por 11.000 y otra de 10.000, a través del app del banco. El sistema antifraude bloqueó las dos últimas, pero no lo hizo con la primera”, declaró para Latina.

Asimismo, la víctima detalló que el malhechor hizo tres consumos con su tarjeta de crédito de Interbank: una por 3.000, 5.000 y 2.000 mil soles. En total suman 10.000 soles. “Aparte sacaron un préstamo personal por 16.450 soles”, recalcó Roldan.

“Desde el banco Pichincha transfirieron desde mi cuenta de ahorros, a una señorita que no conozco, un monto de 3.300 soles”, dijo Roldan para ATV Noticias.

Respuestas del banco

El agraviado puso la denuncia policial, y presentó los reclamos correspondientes en las entidades bancarias. Sin embargo, hasta la fecha, dos entidades financieras han declarado infundados los argumentos de George Roldan. La otra aún está por responder.

Según las entidades, no podían atenderlo favorablemente porque el cliente es el responsable de realizar el bloqueo inmediato ante un robo.

“Cómo es posible que para resetear tu clave de la aplicación, tienes que hacer un sinnúmero de gestiones, pero para sacar un préstamo solo tienes que hacer dos clips, sin validar que verdaderamente el titular lo está solicitando”, manifestó indignado la víctima. “Me está afectando de manera muy fuerte toda esta situación. Mi indignación más grande es la respuesta de los bancos, a la fecha”, agregó.