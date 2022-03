La Victoria: padre de familia salvó de morir porque a sicario se le trabó el arma

El último martes 8 de marzo, cerca de las 9.10 p. m., Carlos Barrera se encontraba trabajando dentro de su tienda, ubicada en el distrito de La Victoria, cuando un sicario descendió de una moto para atentar contra su vida.

El hombre se salvó de morir luego de que al sicario se le trabara el arma. En el video difundido por Panamericana Televisión, se observa que intentó disparar varias veces; sin embargo, la bala nunca salió y el criminal se dio a la fuga.

“Este sujeto ha venido, se ha escondido detrás del muro que está afuera, se coloca contra la reja y apunta con el arma. Gracias a Dios no se dieron los disparos. Han sido más de ocho veces que sacudía el arma y no salían las balas”, narró.

El padre de familia explicó que el hecho ocurrió un día después de que su esposa fuese amenazada por una vecina, con quien tiene una disputa legal por una tienda desde hace seis años.

“La señora se acercó, me amenazó y me dijo que ‘van a pagar las lágrimas de mi madre’. Yo no me acerco a ella por el tema del local, pero siempre pasa con esa actitud soberbia y pasa a amedrentar”, comentó la señora Liliana Vendaño.

Barrera comentó que no es la primera vez que intentan atentar contra su vida. El hombro reveló que hace cuatro años, unos sujetos dispararon contra su tienda, presentó la denuncia en la comisaría de Apolo y, como pruebas, los videos de la cámara de seguridad, pero archivaron el caso.

Él está pidiendo garantías para su vida y la de su familia, puesto que es padre de dos menores de edad. “Si me ocurre algo, hago responsable a la señora Nieto. Ella tiene conocidos en la comisaría y tratan de cuidarla”, aseveró.