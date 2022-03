José Luis Agüero: “Paralización de obras de Chavimochic puede generar un conflicto más fuerte”

Con información de Yolanda Goicochea de URPI / LR

La paralización de las obras de la Tercera Etapa del proyecto Especial de Chavimochic podría generar un conflicto más fuerte en los trabajadores agrarios de la provincia de Virú, sobre todo porque a la fecha los problemas que se vienen tratando en las diversas mesas de dialogo no han sido resueltos en su totalidad, señaló el jefe oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, José Luis Agüero Lobatón.

Los conflictos en esta región en los diversos sectores por el momento son tratados a través de mesas de diálogo promulgadas por el Ejecutivo, pero ante un mínimo error el pueblo podría levantarse en protestas, como ocurrió a finales del 2020 y 2021.

”Todos estos conflictos están en una mesa en diálogo, pero no solucionado al 100%. Es algo que está latente y se debe tomar muy en cuenta para que no vuelva a escalar. Podría volver a estallar el conflicto de no cumplirse con los acuerdos ofrecidos por Ejecutivo a los agricultores de la zona”, manifestó Agüero Lobatón a La República.

Agüero Lobatón manifestó que con este conflicto agrario son seis los que aquejan a la región, como el del destrabe del Proyecto Chavimochic y los de carácter minero en Cerro El Toro (Huamachuco), Quiruvilca (Santiago de Chuco) y Otuzco.

”La paralización del proyecto Chavimochic puede ayudar a que el conflicto se eleve porque es una fuente de trabajo, de producción, que no se está dando y que Virú lo necesita. Y eso puede alimentar a que se pueda generar un conflicto más fuerte”, agregó Agüero.

Agüero Lobatón manifestó que con este conflicto agrario son 6 en La Libertad. Foto: La República

Conflictos norte

Respecto de otras regiones del norte, según el reporte que se tiene hasta fines del 2021, se registra que Áncash y Piura encabezan la lista de regiones a nivel nacional, en el tercer y sexto lugar, con 15 y 11 eventos identificados, respectivamente. Siguen Cajamarca (8), Lambayeque (4) y Tumbes (1). Además, estas regiones también están involucradas en conflictos a nivel multirregión y nacional.