La lucha de los pacientes con insuficiencia renal para mejoras en su tratamiento de diálisis

Un promedio de 19.197 peruanos se encuentran en tratamiento de hemodiálisis y trasplante, de acuerdo a cifras de la Defensoría del Pueblo (2020). De esta suma, el 80% acude a hospitales del Seguro Social de Salud (EsSalud) mientras que solo el 20% se atiende en el Ministerio de Salud (Minsa). Lamentablemente, la gran mayoría de ciudadanos no se realizan chequeos anuales por un tema de riñón, por lo que recién van a un especialista cuando ya aparecieron los primeros síntomas.

“Cuando un paciente llega con signos ya es demasiado tarde. Normalmente ya se le detecta en estadio cuatro o cinco″, advirtió el médico nefrólogo Luis Fernando Orrego. No obstante, aún la cultura de prevención continúa siendo baja. Sumado a ello, los tratamientos de diálisis no son los adecuados para los usuarios. En Perú, todavía se continúa con una hemodiálisis convencional en varios centros de Lima y Callao.

Ñurka Vigil, presidenta de la Asociación Nacional de Pacientes de Diálisis y Trasplante (ANPADYT Perú), denunció que la actual tecnología es antigua a comparación de otros países de la región y que los filtros usados por los hospitales suelen ser de bajo flujo.

“Están usando filtros de bajo flujo, los cuales no te quitan todas las toxinas y solo elimina algunas pequeñas. Tanto el Estado (Minsa) y el Seguro Social de Salud no están invirtiendo en buenos insumos y equipos para los pacientes. En otros países, ya existen tipos distintos de tratamientos como la hemodiafiltración con filtros de alto flujo de todo lo que tú puedas ingerir y te limpia la sangre. Esto significa también que va ser un paciente con menor costo para el Gobierno”, precisó en diálogo con La República.

Del mismo modo, el especialista Orrego señaló que este tipo de filtros elimina un gran porcentaje de las toxinas, lo que conlleva a “una reducción de los medicamentos para la anemia o hipertensión”. “Esto, a futuro, es un ahorro permanente para el Estado y se ha visto en países de Colombia, Argentina, Brasil y otros. Solo en nuestro país no se está priorizando ello, lo cual mejoraría la calidad de vida del paciente. Incluso, disminuye la mortalidad”, acotó.

No respuesta, no mejoras

Pese a las necesidades que exigen los pacientes, la realidad es otra, explica Vigil. La Asociación Nacional de Pacientes de Diálisis y Trasplante intentó comunicarse con el Seguro Social de Salud (EsSalud) para que sepan sobre nuevas implementaciones y mejoras en la prevención, pero esta carta nunca fue respondida.

“Hemos enviado varias veces cartas para tener un diálogo con el presidente de EsSalud, pero no nos responden. Incluso, yo participé en uno de sus conversatorios de Minsa y EsSalud para pedir que implementen nuevos equipos en beneficio del paciente, pero me dijeron que ‘no era el momento, no había presupuesto y que se tenía que continuar con la misma máquina’”, sostuvo.

En esa línea, la agrupación también se contactó con la actual Comisión de Salud del Congreso de la República. “Nos hemos reunidos con ellos en el mes de febrero. Pero, nos dijeron que iban a consultar con la Sociedad Peruana de Nefrología. Este último nunca nos ha dado espacio para presentar nuestras solicitudes. Incluso, pedimos apoyo, pero por ahora, no hay nada”, sentenció.

Parte de la carta enviada por la Comisión de Salud. Foto: cortesía

Aún falta trabajar en la diálisis peritoneal

Víctor Jara Rosas (65) vive en Chimbote y ha llevado un tratamiento de hemodiálisis por 18 años en uno de los centros de EsSalud de su región. Cada tres veces por semana, él acude a recibir este tratamiento por cuatro horas, donde realizan el procedimiento de limpieza de sangre y eliminación de toxinas.

“Es un proceso doloroso que te pongan agujas. La mejor opción para un riñón siempre es un trasplante, pero no hay demasiados donantes en Perú y muchos nos quedamos en espera. Sin embargo, una de las opciones que pocos médicos hablan es la diálisis peritoneal o diálisis en tu propio domicilio”, mencionó.

El adulto mayor indicó que en Perú aún no se da mucha importancia a la diálisis peritoneal, la cual permite al paciente dializarse en su propia vivienda. “No le han dado auge a este tema. Si bien nosotros vamos tres veces por semana, con este tratamiento, nosotros podríamos dializarnos tres a cuatro veces por día o una vez durante la noche”, dijo.

Sin embargo, el paciente o familiar del ciudadano debe previamente capacitarse para que no existan inconvenientes al aplicar este tipo de procedimientos. “Aún no se ha dado mucho este tema y a veces, los propios usuarios desconocen de su existencia y solo piensan que hay la hemodiálisis”, expresó.

Jara también replicó que en Chimbote solo estén usando filtros de bajo flujo sumado a máquinas con más de 12 a 14 años de uso. “Los equipos solo duran siete años, pero ellos lo continúan usando. Uno mismo ve a los técnicos que acomodan los repuestos o ven si algo está fallando”, contó.

Los pacientes renales también son vulnerables al virus. (Foto: Andina / Referencial)

PUEDES VER: Pacientes con enfermedades raras aún buscan aprobación de lineamientos para acceder a tratamientos

Ahora, tras dos años de pandemia, Jara denunció que los médicos aún siguen atendiendo de manera remota sin ir a los propios hospitales. Según sus declaraciones, una sola encargada acude para realizar las hemodiálisis; sin embargo, si quieren consultar sobre cómo va su organismo, la respuesta es la misma: vaya a módulo y saque su cita.

“Es gracioso. Nosotros queremos saber cómo van nuestros valores o si hemos empeorado, pero no nos dicen. Sáquense cita y no hay atención. Es lamentable esto”, detalló.

Cultura de prevención

Según información del Ministerio de Salud se estima que una de cada 10 personas en Perú tiene enfermedad renal crónica en Perú; es decir, un promedio de tres millones de peruanos cuentan con dicha afección, pero muy pocos conocen que la tienen.

Incluso, en un estudio realizado por Carrillo-Larco, etal. (2018) sobre la Mortalidad por enfermedad renal crónica en el Perú: tendencias nacionales 2003-2015 se reveló que hubo un gran aumento de muertes por dicha afección en varias regiones del Perú como Tumbes, Apurímac, Cusco, Ica, Moquegua, Ayacucho, Huancavelica y Puno. Sin embargo, a la fecha, no hay tanta difusión sobre el tema.

El director del Centro Nefrológico Villasol, Fresenius Medical Care, alertó que los ciudadanos deben realizarse un análisis de sangre y orina una vez al año para conocer el estado de sus riñones. “Es muy importante porque el riñón trabaja los 365 días del año y no es posible que al último notemos estas consecuencias”, precisó.

En esa línea, recomendó evitar el consumo excesivo de comidas grasosas, gaseosas, licor o tabaco. “Esto con el tiempo hace mucho daño al órgano. Sobretodo, con las personas con sobrepeso, hipertensión o diabetes”, acotó.

En el Día Mundial del Riñón, los pacientes esperan que aún exista mejoras en el tratamiento de la diálisis y así lograr una mejor calidad de los ciudadanos dentro de los hospitales o clínicas derivadas del Estado.