Decano de Colegio Médico del Perú: “Hay 16 regiones que no llegan a más del 60% de vacunación”

El decano del Colegio Médico del Perú (CMP), José Raúl Urquizo, alertó que, hasta la fecha, existen 16 regiones que no han superado el 60% de población vacunada, como Puno, Madre de Dios y Amazonas. Además también aseguró que el Perú es uno de los países más atrasados en inmunizaciones de América Latina.

El doctor Urquizo también mostró su preocupación por “la precariedad de las vacunas en los niños”. “El 40% de los niños tiene una sola dosis, no se ha cumplido las metas del ministerio”, recalcó durante una entrevista en Exitosa.

Estos bajos porcentajes son atribuidos al descuido en el programa de vacunación iniciado previamente en el Ministerio de Salud (Minsa), mencionó el vicedecano del CMP, Alfredo Celis, para La República. “Con el nuevo ministro, Hernán Condori, ha habido un freno en todo el proceso de vacunación”, anotó.

En esa línea, el doctor Urquizo indicó que el actual ministro de Salud, Hernán Condori, no ha mostrado un interés en lograr vacunar al 100% de la población contra la COVID-19. “El ministro, cuando asumió dijo que la vacunación COVID-19 no era prioridad, con eso prácticamente dijo que no iba a dar empuje, por eso renunció el comité de expertos y no está activo el comité de inmunizaciones”, apuntó.

“Las tasas de inmunización son pobres. Y no solo hablamos de la vacunación contra la COVID-19, sino también con respecto a las otras vacunas”, añadió el médico.

Celis agregó el caso de la renuncia de la directora de la vacunación del Minsa, Gabriela Jimenez, quien manifestó que la vacunación había dejado de ser prioridad para la actual gestión, como prueba del poco interés en el proceso de vacunación por la actual gestión del Minsa.

Asimismo, el decano hizo referencia al “descuido en la información y sensibilización permanente que debe hacer el Minsa en la población para que vean la necesidad en relación a los beneficios de la vacunación”.

“La mayoría de personas que han ingresado a UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) y han fallecido son personas no vacunadas, no hay mayor evidencia que eso de que las vacunas funcionan”, aseveró Celis.

Por otra parte, Urquizo advirtió que los padres están desconfiando de las vacunas. Ante esto, el decano resaltó la seguridad y eficiencia de las vacunas. “Tienen que ir a vacunarse. Nosotros estamos pidiendo a adultos y padres que lleven a sus hijos a vacunarse”, dijo.

En referencia a la vacunación en docentes, refirió que existe un 30% de maestros que aún no se han vacunado. Ante ello, el decano del CMP mencionó que es negligente flexibilizar las medidas de protección.

Medidas de prevención

Urquizo alertó de una posible cuarta ola a causa de un “relajo en las medidas de protección”. “Con una cuarta ola, las consecuencias serán fatales”, agregó.

A su vez, el decano hizo un llamado para seguir usando correctamente las mascarillas y cumplir con la vacunación. “567 médicos han fallecido hasta la fecha y más de 500 médicos fallecieron porque no había vacunas, no había ropas de protección y eso es responsabilidad del Gobierno”, aseguró.

En tanto, el doctor Celis informó que “en muchos sitios ya no se pide el carnet de vacunación como obligación para ingresar”. “Se está flexibilizando con esta medida del 100% de los aforos. Por un lado dice que salgan todos como si estuviéramos en una normalidad, y por otro lado descuida la vacunación, cuando la tercera dosis solo la han recibido un promedio de 46% de la población”, resaltó el médico.