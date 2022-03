Cusco: bebé venció la COVID-19 tras estar internado en UCI

Un bebé cusqueño de 2 meses que permaneció internado durante 27 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), en San Borja, Lima, por la COVID-19 recibió el alta médica tras vencer la enfermedad.

La información fue emitida por el referido nosocomio a través de una nota de prensa, donde señaló que N. G. C. M. fue referido de Cusco el 26 de enero. Desde ese día permaneció con ventilación mecánica, ya que su estado de salud era grave y se complicó con una neumonía severa con el 75% de afectación pulmonar.

Edgar Villanera Guerreros, médico intensivista del INSN destacó el trabajo y compromiso del personal de salud para lograr que el pequeño regrese a casa con su familia.

Por su parte, la madre del menor, Clorinda Mendoza, agradeció la atención recibida y recomendó a los padres de familia proteger a sus pequeños contra el coronavirus.