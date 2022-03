Cercado de Lima: hombre pide orden fiscal para que le retiren bala que le disparó un ladrón

Andrés Quicaño de la Cruz aún no encuentra justicia desde enero de 2021. El hombre fue víctima de un robo a mano armada por parte de un delincuente, quien le arrebató una mochila y su celular. Antes de huir, el hampón le disparó en una de sus piernas.

De acuerdo al informe de América, los médicos no pudieron retirarle la bala alojada en su pierna, debido a que requería una orden fiscal al ser un caso en investigación. Ha pasado más de un año y aún no cuenta con este documento para ser intervenido.

“Yo sufrí un asalto en enero de 2021 y tras el disparo, me trasladan al Hospital Dos de Mayo. El informe médico mencionaba que era una bala que entró y salió. Yo escuché a los doctores y les dije que me retirarán el casquillo, pero me señalaron que ‘no me podían sacar porque necesitaba una orden fiscal’”, acotó.

El hombre solo recibió el tratamiento de platino y clavos para su recuperación pese a que la bala continuaba adentro. Así también, el ciudadano reiteró que cuando pedía la operación en sus citas médicas, le argumentaban que sí requería ese documento.

“Tienes que ir a la Fiscalía para hacerte otra operación. Cuando he ido la institución ha estado cerrado, seguro porque era pandemia. Ahora, no he podido llamar porque no tengo los medios”, manifestó.

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita del Tercer Despacho es la encargada de brindar esta orden fiscal; sin embargo, no se ha pronunciado. Asimismo, sobre el avance de su caso, el hombre detalló que no ha tenido ninguna comunicación o notificación.