Arequipa: el pasado oscuro del director del hospital EsSalud Yanahuara

El pasado persigue a Yilbert Zeballos Pacheco, actual director del hospital Yanahuara de EsSalud en Arequipa. Años atrás, entre el 2006 al 2011, fue gerente de la Red Asistencial Pasco, en la región de Cerro de Pasco. Tras su mandato recibió denuncias y acusaciones. Mantiene un caso pendiente y confirmado en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios . Peculiarmente lo acusa su misma institución, EsSalud.

“Es grave está situación. No entiendo cómo sigue ejerciendo”, opinó al exadministrador de EsSalud Pasco, Victor Raúl Carlos Espinoza, a quien se le contactó. En representación del Seguro Social realizó denuncias ante el Ministerio Público entre el 2011 al 2013. “Néstor Valencia (gerente tras Zeballos) me pide ser el administrador. Me dijo que EsSalud Pasco se convirtió en una caja chica para campañas políticas”, contó.

La denuncia que aún se ventila es por la adquisición de un ascensor para el hospital Huariaca en 2009. EsSalud Pasco compró el equipo de Calefacción Refrigeración Integral SAC (CAREIN SAC) por S/ 550 mil soles. La empresa en toda su existencia solo proveyó dos servicios al Estado y fueron justo para EsSalud Pasco en 2009.

PUEDES VER: Federación de Trabajadores de Arequipa pide a presidente Pedro Castillo cumplir promesas

“Se verificó que el ascensor no funcionaba. La comisión recepcionó una obra incompleta. Pero se le pagó y se le devolvió la carta fianza. Se procedió a denunciar ante la fiscalía”, explicó Carlos Espinoza. Según la denuncia fiscal, el equipo presentó fallas desde su instalación . Una inspección encontró desperfectos. Un año después igualmente hallaron fallas. Incluso CAREIN no hizo caso a los pedidos de mantenimiento.

Según la Central de Asuntos Judiciales de EsSalud, el caso se encuentra en juicio en la Corte de Pasco. Zeballos dice estar confiado en que el proceso se desestime. Aclara que todo lo que responde para este informe, es a nombre propio y no en representación del hospital Yanahuara. (Ver entrevista)

El médico presenta la resolución de la Sala Penal de Apelaciones de Pasco. En ella el juez Wilder Cosme excluye del proceso el peritaje que pidió la Fiscalía al Colegio de Ingenieros por no ser una inspección presencial. La conclusión de este peritaje fue que el ascensor instalado no es marca SERVAS. “Se encontró equipos de segundo uso”, se señala. También se desestimó la carta de la empresa SERVAS que aseguró que nunca vendió ningún producto a CAREIN SAC.

Zeballos resalta que el ascensor está operativo. Presenta un certificado de Elevadores Multimarca SAC, de siete meses atrás, julio del 2020.

EsSalud también denunció la presunta sobrevaloración de un equipo de Rayos X Estacionario con Fluoroscopía digital para el hospital Pasco por S/ 1 millón 300 mil. “Se realizó la constatación. Llegó el equipo incompleto y se procedió a denunciar”, explicó Carlos Espinoza. Sin embargo, Zeballos presentó una disposición fiscal en que se declara archivar el caso en 2013.

Empero, hay documentación que lo contradicen. En 2014 por pedido de Fiscalía se realizó una pericia contable. Concluyó una sobrevaloración de S/ 570 mil. El equipo se adquirió a Cymed Medical, una empresa que no desconoce Zeballos. Cymed Medical también realizó negocios en el hospital Yanahuara en 2021. Alquiló un tomógrafo por seis meses por la suma de S/ 3 millones 499 mil. Luego lo donó al mismo nosocomio.

PUEDES VER: Gobernadora de Arequipa descarta regreso de Christian Nova como gerente regional de Salud

Carlos Espinoza señala que también hubo cuestionamientos en el mantenimiento de computadoras para hospitales y la sede de EsSalud Pasco por S/ 40 mil. Un servicio que nunca se realizó, aseguró. Zeballos indicó que desconoce el caso y que nunca le llegó documento alguno de una denuncia.

El exadministrador exhortó al Poder Judicial ya pronunciarse por estos hechos.

Rechazan posible nombramiento

La posible designación de Yilbert Zeballos a la gerencia de la Red Asistencial Arequipa, obtuvo un rechazo de varios gremios del Seguro Social. Siete cuerpos médicos de igual numero de hospitales de EsSalud mostraron su oposición a la propuesta. Entre ellos el CASE, Yanahuara, Edmundo Escomel, Samuel Pastor, Mollendo. Hicieron lo propio el Sindicato de Enfermeras que agrupa a bases de cinco hospitales. Alegaron las denuncias en otras redes de salud.