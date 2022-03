Arequipa: asesor Christian Nova acude a hospital Goyeneche a pagar su operación por apendicitis

Arequipa. Tras las críticas en su contra, este jueves 10 de marzo el exgerente regional de salud, Christian Nova Palomino, volvió a acudir al hospital Goyeneche para pagar su cirugía de apendicitis a la que fue sometido el pasado 17 de enero.

El actual asesor del Gobierno Regional de Arequipa acudió al nosocomio pasado el mediodía; sin embargo, hasta las 15.30 horas de este jueves no podía realizar el pago.

En declaraciones a los medios de comunicación, Nova Palomino contó que en administración le indicaron que no tenían el documento de liquidación ni la historia clínica de su operación y que, por ello, no le podían recibir el dinero, pues desconocían a cuánto ascendería la intervención.

“Me dijeron que mi historia clínica está en custodia en la dirección del hospital. Tengo que ir a hablar con el director, pedir mi historia clínica y recién pagar”, relató Nova.

El exgerente de Salud mostró un informe de control de la Contraloría General de la República, donde señala que el monto que debe cancelar por la operación es de S/370; sin embargo, manifestó que no tendría problemas en abonar los S/ 480 que le indicaron al momento de su alta médica.

Nova insistió en que él no solicitó la exoneración del pago de su cirugía. “Vuelvo a decir a la población que yo no pedí la exoneración y este informe de la Contraloría es claro; no dice que yo soy el culpable, no dice que yo soy el que ha cometido la falta”, agregó.

Aceptaría cargo de gerente

Ante la renuncia de Edilberto Salazar Zender como gerente de salud, Nova Palomino comentó que aceptaría nuevamente asumir el cargo si es que la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez Canahuire lo convoca.