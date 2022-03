Arequipa: alumnos de colegio Independencia retornan a clases tras 2 años

Más de 700 alumnos de tercer, cuarto y quinto año de secundaria del colegio Independencia Americana, retornaron este jueves 10 de marzo a clases. Lo hacen después de casi dos años, tiempo en lo que va durando la pandemia de la COVID-19.

De manera ordenada, iban llegando los alumnos hasta las instalaciones antes de las 9.15 a.m., hora en la que se tenía programada una ceremonia de bienvenida . Algunos lo hacían acompañados de sus padres, quienes se quedaban afuera del plantel con la esperanza de que los dejen pasar para presenciar también la ceremonia.

Modalidad semipresencial

El directo del colegio, Walter Ramos, detalló a La República que la modalidad seleccionada será semipresencial. Los lunes, todos los alumnos harán clases virtuales y los martes acudirán de 8.00 a.m. a 11.00 a.m. De 11.00 a.m. a 12.30 p.m. habrá un receso para que los estudiantes que acudieron de manera presencial en la mañana, retornen a sus casas. Luego, a partir de las 12.30 a 3.30 p. m., esos mismos alumnos se conectarán de manera virtual, mientras que los que estuvieron haciendo clases en casa, deberán acudir al colegio a las 12.30 del mediodía. Estos turnos serán intercalados por día.

Ramos precisó que tomaron esta decisión para poder respetar la jornada escolar completa y el aforo en las aulas. Son 27 salones que se han implementado adecuadamente con todos los protocolos para los 1.282 alumnos matriculados .

El director agregó que, además, se han acondicionado dos salones para que aquellos alumnos que se les complique realizar clases virtuales en sus casas, puedan hacerlo en el colegio. Durante el 2020 y 2021, tuvieron una brecha del 3% de estudiantes que tenían dificultades para poder conectarse virtualmente.

Detección de casos COVID-19