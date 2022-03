Viajeros quedaron varados en Arequipa por mal tiempo

Por: Roberth Orihuela

Desde el domingo muchos vuelos de salida en el aeropuerto de Arequipa tuvieron que ser cancelados. Así lo informaron algunos viajeros que están varados en la región sin posibilidad de llegar a sus destinos. Las aerolíneas tomaron esa decisión debido a las fuertes lluvias y densa neblina que aquejan a la ciudad. La desesperación de cientos de pasajeros por la falta de información de las empresas llegó a tal punto que ayer trataron de ingresar a la fuerza a las instalaciones. Un contingente policial tuvo que intervenir para evitar una tragedia.

De acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) las malas condiciones climatológicas continuarán al menos hasta el viernes. A las lluvias, neblina, nieve y granizo (en la sierra media y alta de la región) se sumará un descenso en la temperatura. También se espera que las lluvias lleguen con vientos de hasta 35 kilómetros por hora.

Todos estos factores hacen presagiar que muchos vuelos tendrán que ser cancelados. Ayer los vuelos empezaron a salir desde el mediodía hasta las 4.00 de la tarde. Después de eso nuevamente se tuvo que cancelar los vuelos por precaución. De igual forma, solo llegaron aviones hasta la mitad de la tarde. Algunos de los pasajeros esperan desde el domingo. Es el caso de un grupo de atletas uruguayos que llegaron a Arequipa para participar del Sudamericano de Voley Playa 2022. Ellos, contaron, debían llegar el viernes a Bolivia para otro torneo.

El problema, indicaron los viajeros, no eran tanto las cancelaciones de los vuelos. “Entendemos el mal clima, pero las empresas no dicen nada. No se comunican con nosotros y tampoco nos dicen para cuando reprogramarán nuestros vuelos. Lo peor es que ante la lluvia y la urgencia tuvimos que quedarnos en hostales de mala muerte. Las empresas no se hacen cargo. ¿Si saben que el clima en esta época es así siempre, por qué programan vuelos?”, indicó una ofuscada mujer que viajaba con su hija.

Daños por lluvias

Las precipitaciones del fin de semana no dejaron mayores daños en la ciudad. Así lo informó Celia Linares de Zea, subgerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la comuna provincial. La especialista indicó que las precipitaciones han sido moderadas en la ciudad y solo se registró el bloqueo de drenajes. “Por suerte las lluvias están siendo controladas. Solo en algunos distritos como Mollebaya o Polobaya han sido de nivel 4. Esto ha producido la reactivación de torrenteras, que no han causado mayores estragos. Solo tenemos el reporte de un auto que intentó cruzar una torrentera en Socabaya y que quedó atrapado con una familia. Se atendió rápidamente y todos están a salvo”, dijo Linares de Zea.

Por su parte, la jefa del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), Bárbara Cuadro Quihue, indicó que las lluvias en provincias tampoco han causado daños que merezcan la intervención del gobierno regional.

Respecto a las represas, la mayoría ya están sobre el 100% de su capacidad. Solo Aguada Blanca está en un 72%, pero esto es porque es controlada por la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) que está incrementando la descarga al río Chili a 27 metros cúbicos por segundo.

Lluvias en la provincia de Tarata

Pobladores de la provincia de Tarata reportaron ayer el registro de lluvias y deslizamientos de rocas en la vía Tarata-Tacna, por lo cual alertaron a los conductores tener cuidado en la ruta. No se presentaron daños de autos o personas por los deslizamientos provocados por las lluvias.

Las precipitaciones en Tarata comenzaron a finales de febrero, además de una neblina constante a primeras horas del día y al atardecer. La empresa concesionaria del mantenimiento de la carretera a Tarata realiza su limpieza de forma frecuente. En el sector de Tarata-La Apacheta, es donde se presentan los deslizamientos de tierra y piedras.

Senamhi Tacna, reportó que es probable que las precipitaciones se mantengan lo que resta de marzo. Durante enero y febrero las lluvias fueron deficitarias.