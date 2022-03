SIM swapping: joven pierde S/. 6.000 luego de quedarse sin servicio móvil

La joven Chris Melgarejo sufrió el robo de S/. 6.000 desde su cuenta de ahorros del Banco del Nación, tras ser víctima de la nueva modalidad de los delincuentes cibernéticos: SIM swapping.

El SIM swapping consiste en duplicar el número de teléfono, utilizar su sistema y, con ello, usurpar la identidad de la víctima para autenticarse en los bancos y así llevarse el dinero de las cuentas bancarias.

De acuerdo a las declaraciones de Chris Melgarejo, el 2 de febrero amaneció sin línea móvil, lo cual atribuyó erróneamente a una mala colocación del chip. “En la tarde yo llamo a Movistar y me indican que mi chip no está emitiendo señal y que lo que tengo que hacer es una reposición”, contó a ATV Noticias.

Ya en la agencia, la empresa de telefonía móvil le informó que ella ya no era titular de su número telefónico en ese momento . “Cosa extraña porque desde que yo soy mayor de edad rdcsaqué todo a mi nombre”, cuenta Chris.

Luego de proporcionar el número móvil, la empresa le comunica que ese número estaba registrado a nombre de Arnaldo Beder. “Ahí me preguntan si tengo alguna cuenta vinculada a ese número y efectivamente tenía mi cuenta del Banco de la Nación. Pido la clave de wifi y veo una transferencia de 6.000 soles que se realizó a las 11 a.m. ”, detalló la agraviada.

Chris Melgarejo aseguró que no realizó tal operación y que el Banco tampoco le comunicó, ni por mensaje ni correo electrónico, el movimiento de la transferencia. “Prácticamente fui hackeada en todo y tuve que actualizar toda mi información. (...) Son ahorros que yo vengo realizando para mis estudios”, dijo.

Respuesta del Banco de la Nación

Luego de conocer el robo de sus ahorros, Chris Melgarejo hizo un reclamo ante el Banco de la Nación (BN) y Movistar. Sin embargo, tras no recibir respuesta de ambas entidades, la víctima acudió a Indecopi y Osiptel.

“Recién recibí respuesta hace dos días de la entidad bancaria. Me llegaron dos correos, en el primero me dicen que yo soy responsable de mis cuentas y que no se van a hacer cargo. Pero me llegó un segundo correo donde me dicen que dentro de 30 días me van a dar otra respuesta, al parecer”, precisó Chris.

Por su parte, a través de un comunicado, el Banco de la Nación refirió que “se realizó el protocolo de investigación previsto, habiendo informado a Melgarejo sobre su resultado”. Además, la entidad lamentó que los clientes se vean afectados por estos casos de fraude, estafa o robo.

Recomendaciones del Banco

De acuerdo al BN, en caso usted pierda sus documentos personales, debe inmediatamente hacer la denuncia policial y los trámites con las entidades involucradas .