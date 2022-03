San Martín de Porres: capturan a 2 delincuentes mientras asaltaban minimarket

El dueño de un minimarket, ubicado en San Martín de Porres, fue sorprendido por la retaguardia por dos hampones, quienes lo redujeron y amenazaron con un arma de fuego.

Sin embargo, efectivos de la División Policial Norte, tras un trabajo de inteligencia, llegaron al lugar e intervinieron para frustrar el asalto. Tras percatarse de la presencia policial, los delincuentes iniciaron una balacera.

La víctima y los trabajadores del local quedaron en medio del tiroteo. Ahora, piden mayor vigilancia por la zona debido a los asaltos constantes que hay en locales comerciales.

“Yo ingreso a la sala y me escondo debajo de la mesa. Al ver eso, el ladrón entra, sube a los pisos, y me encuentra y me dice: ‘Cállate, sino te mato’ y entonces yo digo: ‘Por favor, no me haga daño a mí', justo ahí entraron los policías”, contó para América Noticias una de las trabajadoras del minimarket.

De acuerdo al coronel Juan Mundaca, jefe de la División Policial Norte 1, los trabajos de inteligencia se han convertido en un arma efectiva en la lucha contra la delincuencia. “En lo que va de la fecha, un promedio de 16 delincuentes han sido capturados en esta modalidad de inteligencia”, dijo en el mencionado medio.

Los malhechores fueron identificados como José Manuel Ríos Suárez, de 25 años, y Carlos Javier Valencia, de 18 años. Ambos delincuentes fueron puestos a disposición del departamento de investigación criminal. Luego de ello, los agentes averiguarán su estado migratorio y se aplicarán las sanciones correspondientes.