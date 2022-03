Puente Piedra: mujer denuncia que sujeto la grabó sin su consentimiento dentro de una mototaxi

Una mujer de 19 años, a quien llamaremos Cielo, denunció ante las cámaras de La República que un hombre la habría grabado sin su consentimiento mientras se transportaban en una mototaxi hasta el centro comercial Plaza Vea, en Puente Piedra.

“Subo a la moto y en el siguiente paradero sube este sujeto. El pervertido agarra su celular, lo voltea y empieza a grabarme las piernas”, relató Cielo.

La joven cuenta que en un primer momento, a raíz de lo inaudito de la situación, dudó si era verdad lo que estaba viviendo o se trataba de una equivocación. “Hasta que veo que presiona el botoncito de la cámara y me doy cuenta que sí, que efectivamente me estaba grabando”, dijo.

Cuando la joven corrobora sus sospechas, decide grabar al sujeto para tener pruebas de su accionar. “Yo le empiezo a grabar, él se da cuenta y lo guarda. Luego de un rato, vuelve a sacar el celular y como para librarse de lo que hizo, hace como si me estuviera mostrando y borra el video en mi cara”, narró Cielo.

Al bajar del vehículo, la mujer increpó al sujeto y, a pesar de su búsqueda, no halló a un efectivo policial cerca para que pudiera detenerlo. “Es la primera vez que me pasa algo así, de grabarme, no sabía si era mi culpa o si estaba bien encararlo o no”, refiere la agraviada. “Aún me quedo con esa rabia de que el señor se haya ido libre. A cuántas otras chicas le habrá hecho eso”, añadió.

El hombre subió al mototaxi en la avenida San Juan, frente al colegio Innova School. Ambos se dirigían al supermercado Plaza Vea de Puente Piedra.