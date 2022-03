Piura: padres de colegios José Olaya y César Vallejo protestan por falta infraestructura

Decenas de padres y madres de familia de las instituciones educativas José Olaya, del distrito Veintiséis de Octubre, y César Vallejo, del asentamiento humano Consuelo de Velazco, protestaron a las afueras de la sede del Gobierno Regional (GORE) de Piura y de la Municipalidad Provincial de Piura solicitando mejora en las infraestructuras de los colegios a pocos días del retorno a clases presenciales. Son más 1.500 estudiantes los que se verían afectados .

En el caso de la institución José Olaya, Defensa Civil declaró en riesgo inminente el centro educativo luego de que una parte del cerco perimétrico colapsara. Según el reporte de la entidad, se evidencian afectaciones en la infraestructura, como aulas que presentan daño y deterioro en la parte inferior de su infraestructura o parte del cerco perimétrico en riesgo de colapso.

“Necesitamos que el gobierno regional se ponga las pilas y colabore. No queremos que se produzca una desgracia. Nuestros niños tienen derecho a estudiar y todos los padres estamos aquí para pedir que el expediente técnico se agilice”, señaló una madre para Noticias Piura 3.0.

Por otro lado, en el caso de la institución César Vallejo, el director de colegio, Luis Feria, manifestó para la prensa local desconocer los motivos de la paralización de los trabajos desde el año pasado. Además, añadió que la obra se inició en septiembre de 2020 pero aún no se concluye pese a la necesidad de la infraestructura para el retorno de la presencialidad de los estudiantes.

Madres rechazan el regreso a las clases virtuales. Foto: En vivo El Tiempo

“No hay techos, no hay puertas, no hay baños. Falta implementar mesas. Se van a cumplir dos años y no se culmina con la reconstrucción del colegio. Nos dijeron que iban a terminar de reconstruir hasta el 15 de marzo, ya quedan seis días”, comentó otra madre para El Tiempo.

En esa línea, añadió que los alumnos tendrán que continuar recibiendo clases de manera virtual debido a que aún no se culmina la obra. “Son dos años perdidos en clases virtuales y los niños no aprenden. No estamos de acuerdo”, finalizó.

Respuestas

Al respecto, el GORE indicó que en los próximos días se terminará el expediente técnico para la reconstrucción de la institución José Olaya. La entidad añadió que se ha dispuesto un presupuesto de 19 millones de soles para la ejecución de este proyecto.

En el caso de la comuna de Piura, el gerente Territorial y de Transportes, Rolando Pasache, se reunió con una comitiva de la escuela, entre ellos el director, donde se acordó dar plazo hasta el lunes 14 de marzo para que el contratista reinicie los trabajos y se culmine la construcción de este colegio valorizado en 4 millones de soles.