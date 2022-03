Simpatizantes de Perú Libre atacan a periodista de La República

Simpatizantes de Perú Libre agredieron ayer al menos a cinco periodistas que cubrían la movilización de diferentes colectivos y grupos de ciudadanos que pedían el cierre del Parlamento, en medio del voto de confianza que buscaba el gabinete de Aníbal Torres.

Los exaltados manifestantes radicalizaron su accionar entre el jirón Junín y la avenida Abancay, lanzando botellas a los transeúntes y golpeando a los hombres de prensa que realizaban su labor en la zona. Un hombre que llevaba puesto un chaleco rojo de Perú Libre se escabulló entre la turba y atacó a los fotógrafos y camarógrafos.

Uno de ellos es el reportero gráfico de este diario, John Reyes, quien recibió un golpe de puño en el rostro que le destrozó sus anteojos, provocándole además un hematoma.

Reyes contó que le jalaron el cabello y lo empujaron mientras que a Romina Solórzano, fotógrafa de Caretas, le dieron un manotazo y que por poco le rompen la cámara. El camarógrafo de Latina Carlos Huamán también fue atacado sin razón aparente.

Los manifestantes también protagonizaron disturbios con un grupo de ciudadanos que se mostraron a favor de la vacancia presidencial de Pedro Castillo.

John Reyes contó que había un grupo reducido de simpatizantes fujimoristas y que al retirarse también lo hizo la policía, dejándolos a merced de la turba que gritaba “fuera, prensa mermelera” y evitaba que realicen su trabajo fotográfico.

“A mí me comenzaron a jalar el cabello. En eso volteo y me tiran un puñete y me rompen los lentes. A duras penas pude ver que el agresor llevaba un chaleco de Perú Libre”, indicó.

Huamán, camarógrafo del canal Latina, refirió que al menos cinco periodistas fueron golpeados y empujados cuando se encontraban cubriendo las manifestaciones de los grupos a favor y en contra del Gobierno de Pedro Castillo.

“Tratamos de salir en fila india y cuando estoy por salir, me cierra un grupo, me impide salir, ahí empiezan los jalones, empujones, golpes, mi cámara la jalaron, cayó al piso, me rompieron la luz de la cámara”, narró mortificado.

Otros periodistas agredidos, entre ellos un reportero de Diario Uno, también indicaron que tras los golpes que recibieron, presentaron su denuncia en la comisaría de San Andrés, ubicada a pocas cuadras.

Cabe mencionar que más temprano, una adulta mayor fue impactada por una botella lanzada por la turba.

Lente dañado. John Reyes y otros periodistas agredidos. Foto: difusión

Jefe policial asume el caso

La Policía compartió el siguiente comunicado: (...) La comisaría de San Andrés ha recibido la denuncia interpuesta por tres reporteros de los medios de comunicación Diario Uno, La República y Latina, quienes señalan haber sido víctimas de lesiones y daños en sus equipos periodísticos.

El Comando Policial, al tomar conocimiento de los hechos, ha dispuesto que el jefe de la Región Policial Lima realice las acciones relacionadas con la identificación, búsqueda y captura de los participantes en los hechos.

Todas las diligencias de investigación, desde la recepción de la denuncia, se han hecho de conocimiento del M. Público

Citan a oficial a cargo del lugar

Según trascendió, el oficial a cargo del control de disturbios en esa zona donde se produjo la agresión, será citado por el comando policial para determinar porqué los efectivos a su cargo se retiraron del lugar.

Las cámaras de videovigilancia instaladas frente al Congreso serán fundamentales para esclarecer este accionar y para identificar a los agresores.