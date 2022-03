Minsa: ¿Dónde y cuándo se harán pruebas gratuitas para detectar el cáncer de cuello uterino?

En el marco de la prevención y control del cáncer de cuello uterino, el ministerio de Cultura organizó un festival en conjunto con el sector salud, para realizar pruebas gratuitas a las ciudadanas. El festival Mujer e identidad, poderosas transformando historias, se desarrollará este domingo 13 de marzo, de 10.00 a. m. a 1.00 p. m., en el frontis del Ministerio de Cultura, en la avenida Javier Prado, San Borja.

También se llevarán a cabo otras actividades de salud, como la vacunación contra la COVID-19, dinámicas recreativas para todo el público y entrega de mascarillas.

Víctor Palacios, director de Prevención y Control del Cáncer del Minsa, explicó que en el país se viene difundiendo el uso de la detección molecular del virus del papiloma humano (VPH) como método de tamizaje primario del cáncer de cuello uterino.

“Toda mujer de 30 a 49 años en el Perú debe tener acceso a esta prueba molecular que es totalmente gratuita. De esta forma, se podrá identificar a las mujeres en riesgo, realizándoles un seguimiento y tratamiento oportuno en el caso de identificarse una lesión premaligna”, detalló en médico a la prensa.

La prueba tiene alta sensibilidad, además de ser autónoma. Eso significa que la propia mujer lo puede practicar. “Ella introduce en el cuello uterino un hisopo que no lastima, le da de tres a cinco vueltas en la cavidad vaginal y lo inserta en un recipiente especial”, explicó Palacios.

La muestra se procesa para determinar si tiene la presencia de VPH y el resultado estará listo entre siete y 10 días. La municipalidad de San Borja y la organización AHF Perú también participarán, brindarán consejería médica, nutricional y de educación sexual.

Requisitos

Si deseas acceder al descarte de VPH, no debes estar menstruando el día de la prueba, no tener relaciones sexuales el día anterior y no haberte aplicado óvulos.