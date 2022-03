La Victoria: conductor en estado de ebriedad perdió el control y embistió a asistentes de fiesta

Impactantes imágenes. Un conductor en estado de ebriedad perdió el control de su camioneta y embistió a un grupo de personas que se encontraba en la calle celebrando una reunión familiar. El hecho ocurrió el pasado lunes 7 de marzo, a las 11.00 p. m., en el Jirón Héctor Arellano, en el distrito de La Victoria.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron cómo el sujeto del vehículo color blanco pasa por la calle a alta velocidad y atropella a cuatro personas. Luego de este suceso, el hombre y su copiloto intentaron darse a la fuga, sin embargo, fueron interceptado por los asistentes de la fiesta.

“Lo mío ha sido algo leve, mis otros tres amigos sí están un poco mal. Hay uno que está en el hospital todavía. Eran dos conductores y estaban ebrios”, dijo uno de los afectados a Panamericana Televisión.

“Uno está mal de la columna y la cabeza. El impacto ha sido fuerte. Gracias a Dios, prácticamente ellos me han aguantado el golpe, pero los que sí se llevaron la peor parte fueron mi amigo y su primo. Yo recién llegaba a la reunión, en el video se ve que estoy bailando, contento”, agregó.

El agraviado contó que, tras detener a los dos sujetos, la Policía Nacional los hizo subir al patrullero; estos hicieron unas llamadas y les echaron la culpa. “Al final los perjudicados fuimos nosotros porque nos tildaron de delincuentes. Un familiar de ellos decía que le habíamos robado 3.500 soles. La PNP salía a favor de ellos”, explicó.

La víctima comentó que los dos conductores continúan en la comisaría de San Luis, pero hasta el momento no se han comunicado con los agraviados para conocer su estado de salud. “Fue una mala atención, con mi SIS he tenido que pagar porque dicen que no había SOAT. Ahora me entero que la PNP de tránsito tiene la obligación de llevarte a un centro de salud, un amigo no tenía con qué pagar”, concluyó.