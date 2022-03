La Libertad: cifras de fallecidos por la COVID-19 viene teniendo un descenso considerable

En los últimos días en La Libertad, se ha registrado un descenso de fallecidos; pero según el Comando Regional COVID-19, esto no significa que la pandemia se haya ido, al contrario, las autoridades invocaron a la población a no confiarse y no bajar la guardia. También informaron los avances y problemas presentados en la tercera ola del coronavirus y el proceso de vacunación.

Según la Sala Situacional de la Geresa, en la semana pico de la tercera ola de la pandemia esta región tuvo en promedio 11 fallecidos por día, y en esta última semana 2 en promedio diario; 110 casos de contagios el martes 8 de marzo y 89 hospitalizados.

“Esto no debe significar que se baje la guardia. Los contagios podrían incrementarse y recrudecer la pandemia. Hay que seguir acatando las medidas de bioseguridad”, expresó a los medios Ever Cadenillas, vicegobernador regional.

La autoridad regional pidió reforzar el trabajo de las brigadas de vacunación casa por casa para reducir las brechas, fortalecer la atención a los niños para que tengan sus dos dosis e ir a centros laborales o centros comerciales para aplicar las terceras dosis y captar a los no vacunados. “ Necesitamos que los estudiantes lleguen con sus dos dosis de vacuna, para que si por algún motivo se contagian de COVID-19, no vayan a una cama UCI ”, manifestó Cadenillas.

Camas ocupadas

En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) COVID-19, de un total de 95 camas solo 50 estaban ocupadas; en la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN), de 413 camas solo 39 eran ocupadas, y en el Centro de Atención Temporal Ramón Castilla, de 183 camas solo estaban ocupadas 3. Esto da un promedio general de ocupabilidad del 13,3%. En UCI COVID-19 pediátrico, de 12 camas había una ocupada, y en hospitalización emergencia, de 27 camas, son 9 las ocupadas.