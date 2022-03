Kilder Fuentes: el peruano que pasó de vendedor en Gamarra a directivo de partido político en EE.UU.

Kilder Fuentes tiene 52 años y, a lo largo de su vida, ha logrado estudiar en el extranjero la carrera de Economía, cuatro maestrías en universidades de Estados Unidos y sobre todo, desarrollar su pasión: el activismo. Sin embargo, sus inicios fueron muy diferentes y le costó mucho llegar hasta tierras norteamericanas.

Fuentes relató a La República que sus padres decidieron salir de Cusco para trasladarse a Lima y así iniciar desde cero. Sus progenitores comenzaron como vendedores ambulantes en las calles de Aviación hasta México, siempre ida y vuelta. “Caminaron y caminaron hasta que iniciaron con la venta de ropa interior, luego se volvieron ambulantes estables”, acotó.

En todo ese proceso, Kilder siempre estuvo presente, e incluso, ayudaba con la venta a sus padres, quienes poco a poco ingresaron al emporio comercial. El sueño del pequeño era estudiar hasta llegar los Estados Unidos; no obstante, esto se vería truncado cuando ocurrió un fatídico accidente en su entorno familiar.

“Cuando yo termino el colegio, sucede un terrible accidente que nos deja muy mal económicamente. Me quedé con todas las ganas de tantos proyectos y lo tuve que dejar para dedicarme a trabajar para solventar a mi madre y mis hermanos menores. Yo quería ir a estudiar a Estados Unidos, pero no había dinero ”, expresó.

Durante cinco años, Kilder estuvo trabajando en dos turnos de ocho horas. Uno para ayudar a su familia. El otro para pagar sus clases de Inglés y la universidad donde estudiaba Ingeniería Electrónica. No obstante, este último lo tuvo que dejar al no tener los recursos económicos.

En ese lapso de cinco años, Fuentes aseguró que aprendió a organizar sus tiempos de manera paralela y que esto le permita hacer varias cosas al mismo tiempo. “Todo hago en paralelo. Hago 10 cosas al mismo tiempo. Mientras estaba en la universidad, estaba estudiando inglés, trabajando, contactando con la Embajada y con personas de Estados Unidos”, mencionó.

El compatriota también señaló que le costó tiempo lograr aplicar a una universidad en Estados Unidos, puesto que se requería un alta clasificación en el Test Of English as a Foreign Language (TOEFL). “Pasé yendo de embajada a embajada, corroboré información e intenté conseguir una beca para ir hasta allá. Estudié mucho para ese examen hasta que lo aprobé. Con eso, envíe postulación a más de 100 universidades, hasta que decidí por una que me ofrecía la visa de estudiante, lo cual yo necesitaba”, dijo.

La llegada a Estados Unidos

En agosto de 1990, Kilder llegó a los Estados Unidos para estudiar la carrera de Economía. Sin embargo, desde su llegada notó la estigmatización que se tenía contra los peruanos. “Me di cuenta que había un maltrato, un abuso y un mal servicio con los connacionales. Todo mundo tenía miedo de registrarse como peruano en los años 90 porque nos conocían por el tema de las guerrillas, el terrorismo, narcotráfico, entre otros. Había un estigma. No es como ahora, que es diferente”, precisó.

Asimismo, manifestó que muchos latinoamericanos desconocían cómo hacer valer sus derechos al no expresarse correctamente el inglés. “Era fuerte ello, por eso, me dediqué también al activismo. En una de esas, una persona del partido Demócrata se me acercó y me propuso ser parte. Al principio, me negué. Luego, terminé aceptando”, puntualizó.

Fuentes aseguró que la filosofía siempre es iniciar desde abajo y de acuerdo a tus acciones, ir ascendiendo. “Si ven que tienes entrega, subes. Uno de ellos me dijo puedes quedarte en un puesto durante un día o un año, depende cómo te esfuerces”, agregó.

Kilder lograría en poco tiempo integrarse cada vez más dentro del partido, e incluso, desplazando a varias personas en el camino. Así también, hizo campaña para lograr el voto latino para diferentes elecciones. “El trabajo era intentar convencerlos con un mensaje atractivo para ellos. Hubo un cambio en el enfoque para llegar a los ciudadanos y así lograr también una mejora para esta comunidad que migra a EE. UU.”, dijo.

Kilder Fuentes en conferencia. Foto: difusión

Su reconocimiento y actual directivo en Partido Demócrata

En 2006, Fuentes logró la primera y, hasta ahora, única proclama otorgada por la Casa Blanca, donde reconoce el gran aporte de los peruanos residentes en el desarrollo de los Estados Unidos. Así también, durante los posteriores años, hizo campaña para promover a la presidencia tanto a Hillary Clinton, Barack Obama y Joe Biden.

Ahora último, juró como integrante de la directiva del Partido Demócrata para la sede de la ciudad de Monterrey, California. Sin embargo, ¿cuál es su secreto? Kilder señaló que “es la perseverancia y a atreverse a hacer las cosas”.