Hernán Condori: “Estoy de ministro un mes y el sistema de salud estuvo abandonado 30 años”

Hernán Condori, titular del sector Salud, fue interceptado por preocupados padres de familia en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, hasta donde llegó para supervisar el trabajo del equipo médico y hacer coordinaciones para la mejorar la atención. Los ciudadanos reclamaron por la falta de medicamentos oncológicos y equipos médicos, los cuales son de suma importancia para el tratamiento de los menores internados.

“Yo estoy de ministro un mes. El sistema de salud ha estado abandonado durante los últimos 30 años. Estoy entrando para equipar los diferentes hospitales, necesitamos resonador, tomografía, equipos modernos que estén al servicio de la población”, afirmó ante el tumulto.

En imágenes difundidas por Canal N, el ministro el ministro entregó su tarjeta personal a uno de los padres, quien reclamaba que no han podido operar a su hijo. “Tiene nueve años, no habla, no camina. Yo estoy trabajando con mi mototaxi sin conocer este lugar, pero ganándome la vida para poder sostener a mi familia”, señaló el hombre. Ante la demanda, Hernán Condori le entregó su número personal en una tarjeta y se comprometió a coordinar con la directiva del centro de salud.

“Los medicamentos oncológicos se están comprando, entiendo tu dolor, pero los medicamentos oncológicos los estamos comprando. Lo que pasa es que no hay insumos a nivel internacional para la fabricación, no es que no queramos comprar”, continuó la autoridad sanitaria.