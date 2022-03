Arequipa: exoneran costo de operación a asesor regional Christian Nova

El 17 de enero un fuerte dolor por una apendicitis atacó al actual asesor del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Christian Nova Palomino. Iba a acudir al Seguro Social, pero finalmente se internó en el hospital Goyeneche. Fue operado y al día siguiente-relata Nova- sus familiares fueron a pagar la cuenta, sin embargo se dieron con la sorpresa que fue exonerado.

Para ser exonerado de algún servicio, se tiene que cumplir un requisito primordial, no tener ingresos económicos. ¿Cómo es que Nova pudo acceder a este beneficio cuando era gerente regional de Salud? La respuesta es que el subdirector del nosocomio, Arnaldo Sánchez, fue quien liberó de todo pago al ahora asesor con una indicación que firmó.

La Oficina de Economía (informe N°042-2022) confirmó que no se cuenta con ningún comprobante de pago de Nova. No hay un trámite documentario para su exoneración en Estadística ni Servicio Social. Según documentos de Contraloría, que investiga el caso, se condonó S/ 370, mientras que fuentes del hospital aseguran que el monto es S/ 480. El asesor señala que corrió con los gastos de medicamentos y que por eso solo se le debía cobrar por sala y hospitalización. Esto en vista a que este tipo de intervenciones llega a costar en promedio S/ 2 000.

“Nosotros estamos elevando los informes a Contraloría porque habría irregularidades”, explicó el actual director del Goyeneche. Y es que no habría criterio para una condonación a un funcionario como Nova. Mientras que el ex director del Goyeneche, Juan Herrera Chejo, sacó cuerpo del caso. “Se había estipulado que como cualquier funcionario, trabajador privado, el doctor tenía que pagar, esa es la premisa que manejamos todos. Si al doctor lo exoneraron yo no tengo participación en ello”, sostuvo.

“Yo conversé con Juan Luis (Herrera) y me dijo ‘tienes que pagar sala y hospitalización’, pero cuando fui estaba exonerado”, alegó Nova. Afirma que nunca pidió una exoneración ni verbal ni en forma escrita. Alegó que existiría una mano negra detrás de esto. Confirmó que él no denunció el caso pero cuando había rumores de ello solicitó que Contraloría investigue.

Y ¿qué le dijo al doctor Arnaldo? “Le increpé porqué había hecho eso. Me dijo que había conversado con varios colegas y que por consideración, que he apoyado al hospital en el tema Covid. Yo le dije que está mal y que lo pasen a Contraloría”, es su versión.

Finalizó que si lo sancionan lo asumirá, pero que primero lo investiguen.

Razones de exoneraciones

Las exoneraciones son evaluadas por el Departamento de Asistencia Social del hospital Goyeneche. Hay cinco categorías de la A a la E. Las condonaciones que se dieron en el 2021 van desde los 10 a 500 soles.

Pobladores cuestionaron que se exonerara a Nova, cuando otros pacientes lo piden y no se las aceptan.