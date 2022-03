Arequipa: consejero José Luis Hancco evita pronunciarse sobre situación de Mi Financiera

El actual presidente del Consejo Regional de Arequipa y expresidente del consejo administrativo de la cooperativa Mi Financiera, José Luis Hancco Mamani, evitó pronunciarse sobre la situación de la entidad.

Hancco Mamani formó parte del directorio entre los años 2018 y 2020. Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), desde esa fecha, Mi Financiera entró en un proceso de disolución mediante el Poder Judicial debido a una crisis económica.

Al ser consultado sobre el tema, Hancco indicó que no puede declarar, ya que cualquier comentario suyo podría perjudicar la investigación que se realiza al respecto; además, el caso se ventila en el Poder Judicial. “Es un tema judicial del que no puedo declarar, menos como consejero regional. Yo respeto la labor del Poder Judicial y no puedo hacer ninguna declaración porque cualquiera fueran mis declaraciones perjudicaría la investigación”, indicó.

