Arequipa: adenda 13 para Majes II será firmada luego que se rechazara reconsideración

Se agotó la posibilidad de debatir nuevamente la aprobación de la adenda 13 para Majes Siguas II. En un acalorado debate, la mayoría de integrantes del Consejo Regional de Arequipa (CRA) rechazaron la reconsideración del presidente de la Comisión de Agricultura, Elmer Pinto. Según el Informe Legal presentado se deben contar 5 firmas para su procedencia y no 4. Al final 6 consejeros votaron en contra de la reconsideración y solo 4 a favor. Así queda zanjada la vía administrativa.

Con la vía libre, el acuerdo regional que permite se firme la adenda 13, será enviado el Ejecutivo Regional este 9 de marzo, anunció el presidente del CRA, José Luis Hancco. Con ello el Gobierno Regional de Arequipa iniciará los trámites con la concesionaria del proyecto agroindustrial, Cobra, para modificar la infraestructura hidráulica de canales a tuberías por el valor de US$ 104 millones.

El debate de la reconsideración se hizo mientras en las afueras del Consejo se realizaba una protesta en contra de la aprobación de la adenda 13. Pinto defendió su postura de que se deben permitir 4 firmas en base al acuerdo regional N°008-2022 que suspende a cuatro consejeros. Quedando hábiles solo 10 y no 14. Puso de ejemplo el caso de Wuile Ayñayanque que tiene comparecencia por el caso “Los Hijos del Cóndor”, y que no puede reintegrarse. “Como voy a buscar al consejero Santiago Neyra o Richard Cervantes para que firmen la reconsideración, si están no habidos (…) Es un claro abuso de autoridad”, pronunció.

“Dejemos de decir mentiras, medias verdades. Quitémonos las mascarillas para hablar de Majes Siguas II”, sostuvo Harberth Zúñiga. El consejero refirió que se debe ser respetuoso del Reglamento Interno del CRA, que exige un tercio de firmas del número legal de consejeros. “Yo sí quiero el desarrollo de mi región”, agregó Zúñiga. “Yo también señor”, le contestó Edy Medina. Resaltó que en la actualidad son 10 los consejeros legales y entonces 4 las firmas necesarias.

Medina repartió copias del Oficio N°126-2021 en que la consejera en ese entonces, Kimmerlee Gutiérrez, Hancco, Zúñiga, Miguel Guzmán, Silvio Arias y Pinto; solicitaban la resolución del contrato con Cobra, al gobernador Elmer Cáceres.

Hancco señaló que se han apegado a la norma. Explicó que cuando se aprobó la vacancia del vicegobernador Walter Gutiérrez por muerte, se necesitaba 10 votos (dos tercios), pero se aprobó un acuerdo para que en ese caso se hiciera con 9. “Quien debió haber propuesto (similar acuerdo) es la comisión de Agricultura”, sostuvo.

“Ahora que se reinicien las obras”

La gobernadora regional de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez, saludó la decisión de los consejeros de no aprobar la reconsideración al acuerdo regional. La autoridad les agradeció que den la posibilidad “a la región de un desarrollo económico”.

“Ahora nos toca ver la firma de la adenda 13 con la concesionaria y que se reinicien las obras”, sostuvo tras encabezar el homenaje por el Día Internacional de la Mujer.