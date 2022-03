Tecnólogas médicas de EsSalud se desangran como medida radical en el día 41 de huelga

Con información de Gianella Aguirre/URPI-LR

En el día 41 de huelga nacional, tecnólogas médicas de EsSalud llegaron este martes 8 de marzo a la Plaza San Martín, ubicada en el Centro de Lima, para exigir el cumplimiento de la Ley 28456, que contempla la implementación de la unidad orgánica de Tecnología Médica. Ellas se desangraron el brazo como medida radical ante la indiferencia de su pedido.

“Le pedimos a la ministra Betsy Chávez que nos reciba, vamos 41 días de huelga pidiendo nuestra unidad orgánica. Somos tecnólogos trabajadores profesionales de la seguridad social y la indiferencia de la ministra y del presidente ejecutivo es obvia porque tenemos 41 días de huelga. Acá hemos tomado una medida radical, las mujeres hemos salido al frente en nuestro día para hacerles saber que seguimos en lucha y necesitamos que nos implementen nuestra unidad orgánica. Necesitamos el diálogo con ellos, hasta el momento, solo hemos recibido indiferencias, discriminación y abuso de autoridad”, declaró una tecnóloga a La República.

La funcionaria indicó que están esperando la implementación de su unidad orgánica desde hace 18 años. En esa línea, señaló que están capacitadas para gestionar sus recursos y procedimientos. Además, añadió que ayudarían a la institución.

Las profesionales de la salud se desangraron el brazo como medida radical ante la indiferencia de su pedido. Foto: Gianella Aguirre/URPI-LR

“Hasta ahora no nos hacen caso, no quieren dialogar y es una ley que se tiene que cumplir. Nosotros somos los que atendemos directamente a los pacientes, estamos en primera línea en esta pandemia. Cuando empezó, ¿a quién llamó la institución? A los tecnólogos. Hemos hecho las pruebas COVID y no nos reconocen los profesionales que somos”, explicó.

Por otro lado, la tecnóloga médica denunció que les han descontado algunos beneficios por protestar, como el pago de escolaridad, el cual reciben todos los años por ley. “No se nos ha pagado la escolaridad, somos madres. Hasta la fecha, no hemos matriculado y comprado los útiles escolares de nuestros hijos”, detalló.

Finalmente, la profesional de la salud pidió a la ministra Chávez entablar un diálogo. “(Sentimos que) nos ha dado la espalda, es mujer y que sea consciente porque somos madres. Pedimos que nos reciba”, concluyó.