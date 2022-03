Renuncia funcionario municipal de Trujillo tras ser acusado de pago a periodistas

El alcalde provincial de Trujillo, José Ruiz Vega, confirmó la renuncia de Joel Díaz Velásquez, gerente general del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), ente encargado de las áreas verdes y limpieza de la ciudad. Díaz dio un paso al costado tras ser acusado por el responsable político de Alianza Para el Progreso (APP) en La Libertad, Oscar Acuña Peralta, de que el ahora exgerente usaba dinero del Segat para pagos semanales a periodistas.

“Joel Díaz ha presentado una carta de renuncia, todavía no la he revisado, pero el Segat tiene 1.200 trabajadores y eso (renuncia) no va a parar ni detener el trabajo que venimos haciendo, al contrario, tenemos que fortalecer, oxigenar con los cambios, y seguimos adelante. Lo que sí puedo decir es que aquí no hay ninguna injerencia partidaria, tampoco hay ninguna presión”, aseguró a la prensa Ruiz Vega.

Alcalde José Ruiz señaló que pronto nombrará al sucesor de Díaz. Foto: MPT

El burgomaestre manifestó que en los próximos días se dará a conocer quién podría ingresar como nuevo gerente del Segat. En cuanto a las denuncias de Oscar Acuña, el titular de la comuna provincial consideró que cada persona asume la responsabilidad de sus declaraciones.

Es necesario recordar que Joel Díaz, según el responsable político de APP en la región, habría usado S/ 50.000 para pagar a periodistas. Tratamos de comunicarnos con el exfuncionario municipal, pero no obtuvimos respuesta.