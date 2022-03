Empresa aclara que no avala actividades ilícitas y que PNP allanó su propiedad por desconocimiento

La empresa Monte Azul Almacenes SAC, incursionada el viernes último por personal de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional y el Ministerio Público y que permitió la intervención de 29 personas, así como la incautación de maquinarias por 17 millones de soles, aseguró que el operativo de las autoridades fue absolutamente desinformado, y que afectó a personas y equipos sin ninguna causa, ya que “no nos dedicamos ni avalamos actividades fuera de nuestro rubro y menos aún de corte ilícito”.

Explicaron que la compañía es propietaria del terreno en el que se ejecutó dicho operativo donde, según informó la Policía, se estaría realizando actividades sin autorización de la Oficina de Comercio Exterior, Turismo, Energía y Minas (OCTEM).

A través de un comunicado, aclararon que Monte Azul Almacenes SAC es una empresa que se dedica a la construcción, alquiler y operación de almacenes y facilidades logísticas en el distrito de Ventanilla y que, desde el año 2007, el grupo empresarial es propietario del inmueble ubicado en el kilómetro 8 de la Carretera Néstor Gambeta, en el distrito de Ventanilla – Callao.

El gerente general, Claudio Caballero Castillo, explicó que, en el año 2018, obtuvieron la licencia de edificación para la construcción de los almacenes del condominio logístico, con lo que se inició la ejecución del proyecto.

“A la fecha contamos con más de 18.000 m2 de almacenes construidos, así como más de 30.000 m2 de áreas arrendadas sin techar. Además, como parte de los trabajos de habilitación del terreno para la construcción de mas almacenes y/o desarrollo de áreas libres, se requiere de cortes de cerros y movimiento de tierras que permitan conformar terrenos planos, lo cual es común en cualquier proyecto de vivienda o industrial, licencia de obra que fue oportunamente renovada en el año 2021″, detalló a La República.

Precisó que la normativa existente no exige permiso de OCTEM para la ejecución de movimientos de tierras en terrenos privados donde no se efectúan actividades mineras, y resaltaron que, antes de iniciar los trabajos de adecuación de terreno que se vienen ejecutando, se informó a la Municipalidad de Ventanilla, y se cuenta con su opinión favorable para los mismos, toda vez que este tipo de trabajos no requieren de una autorización específica cuando están relacionados a una licencia de construcción.

“Los referidos trabajos de movimiento de tierra y plataformado han sido contratados por nuestra representada a una empresa especializada, la misma que cuenta con los permisos de operación respectivos y con la cual se firmaron dos contratos: por el corte del terreno y el movimiento de tierras en el interior del condominio, así como por la disposición de los residuos de tierra de manera responsable, ya sea mediante su eliminación con una empresa autorizada o mediante su uso como desmonte limpio en otra actividad constructiva, como lo determinan las normas de vivienda y ambientales vigentes”, finalizaron.