Marcos Gasco: Las compactadoras ya están en Perú, pero así se demoran las empresas

Ante el incremento de la basura en la vía pública por la falta de maquinaria y el retraso en la entrega de 14 compactadoras, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH), Marcos Gasco, minimizó este problema al sostener que así se demoran las empresas. El Consorcio Soluciones Ambientales del Perú solicitó a la comuna 75 días de plazo para entregar los vehículos valuados en más de S/ 8 millones.

“Lamentablemente así se demoran las empresas. Estamos en años atípicos, en años de COVID” , sostuvo Gasco ante los medios de comunicación.

Sin fechas definidas

Ante la insistencia de los periodistas para conocer si el ayuntamiento dará luz verde a la ampliación de plazo que pidió la empresa proveedora, la autoridad municipal señaló que dicho petitorio está en evaluación por parte del área usuaria, es decir, la subgerencia de Logística.

“Las compactadoras ya están en Perú. La solicitud de 75 días de plazo está en evaluación. Eso lo va a decir el área usuaria (Logística). (…) Fui a ver las compactadoras a Lima, en Huachipa, y lo que estamos esperamos son las cajas de compactación. Solo un poco de paciencia porque vamos a limpiar Chiclayo” , argumentó Gasco.

Ante la demora en la entrega de las compactadoras, el alcalde dijo que son años atípicos. Foto: captura/URPI-LR

Sin ser preciso con relación al nuevo cronograma para la recepción de la maquinaria, el burgomaestre aseveró que no tiene las fechas programadas. “Lo que tengo extraoficialmente es que en el transcurso de 4 semanas o a fin de mes están viniendo por partes (compactadoras), primero 4 y después de una semana 4 más y así sucesivamente”, expresó.

Cuestionan a alcalde

Tras las declaraciones de Marcos Gasco, el regidor Orlando Puell, las cuestionó e indicó que el titular del pliego no defiende los intereses de la comuna, sino del consorcio. “El alcalde parece el abogado defensor de la proveedora de la maquinaria y no de la municipalidad. No es posible que también culpe a la pandemia”, aseveró.

Orlando Puell enfatizó que en el proceso de selección se tiene que respetar la Ley de Contrataciones, sin embargo, advirtió que este procedimiento siempre ha sido observado por la Contraloría. Además, dijo que la población sufre las consecuencias, pues los residuos sólidos aumentan en las calles.