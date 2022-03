Mujer ha gastado más de S/95.000 en tratamientos luego de que su amiga le inyectara aceite de avión

Una joven ha gastado un promedio de S/95.000 en tratamientos luego de que su amiga identificada como María Eugenia Contreras Baldión le aplicará aceite de avión para el crecimiento de sus glúteos. Sin embargo, la inyección inoculada era el químico cancerígeno que comprometería hasta su espalda.

“Era una amiga de años, pero ahora dice que simplemente me conoce tres años, pero la realidad no es así. Yo la consideraba como una hermana y por eso yo llego hacerme el procedimiento de la mano de ella. Ella me dijo: ‘eres delgada, que te parece si te pongo algún colágeno gel que te va a tensar y te va a reafirmar los glúteos’. Yo le pregunto qué es eso y me dice que: ‘es un colágeno gel que no te va a producir nada, lo tiene mi hija, lo tengo yo, lo tiene mi tía y demás amistades con eso ”, detalló la agraviada a Latina.

La joven Alcida Sánchez se realizó dicho procedimiento el día 7 de junio de 2019. “Ella me dijo que me iba a poner un litro, pero como mi cuerpo no soportó, me puso medio litro. Luego de eso, ya pasado el tiempo, me dice que quedaba medio litro, que no iba a perder y que me lo ponga ”, sostuvo.

En 2020, su amiga le colocó el otro medio litro que faltaba; sin embargo, tras dos meses, Sánchez empezó a tener complicaciones en la zona de su músculo y en la espalda. Pese a ello, la acusada le indicó que eso era su culpa.

“Ella me empieza a decir que todo eso es porque viaje, que yo tenía la culpa por no cuidarme. Yo le creí y empecé con mi curación, con mi tratamiento. Sin embargo, hace un año y medio me doy cuenta que no era eso, que ella estaba mintiéndome, engañándome ”, dijo.

La joven tuvo que acudir a un hospital, donde le confirmaron que sí se trababa de aceite de avión. “Ese químico lo usan para la turbina del avión, es un químico cancerígeno que mata a la persona y que nunca vas a volver a ser lo mismo que eras antes”, precisó.

Alcida acotó que tuvo que someterse a una operación de urgencia, debido a que el líquido estaba a punto de entrar a sus órganos. Incluso, tuvo que pedirles a sus padres, quienes vendieron su propiedad. Ahora, su caso está siendo investigado por la Depincri La Victoria.