Jesús María: adolescente de 16 años desaparece tras ir a entrenar

Con información de Omar Coca/URPI-LR

Carolina Estefany Ríos Deza, de 16 años, está desaparecida desde el pasado 4 de marzo. Fue vista por última vez abordando un vehículo, luego de salir de su entrenamiento deportivo. Para su madre, Raquel Deza, la angustia es cada vez más grande mientras los días pasan sin lograr ubicar a su hija. Raquel trabaja en el mercado San José, en Jesús María.

Lo último que pudo saber Raquel sobre su hija, a través de una de sus amigas, es que Carolina habría sido amenazada por su enamorado, Diego Mendoza, con quien terminó debido a que le mintió sobre su edad.

“Su amiga me contó temerosa que el chico con el que se veía mi hija le amenazó de muerte a ella y a su hermanito (…) Carolina me dijo que había terminado con ese chico por haberle mentido sobre su edad. Ahora yo no sé nada de mi niña” expresó la madre.

Según los testimonios de la familia, ellos recibieron una llamada donde escucharon a una persona llorar. Sospechan que se trataría de la adolescente. Las imágenes de las cámaras de seguridad del local, donde la menor entrena vóley, muestra a Carolina abordar un vehículo de color plomo.

“Su amiga le prestó su celular a mi hija para hacer una llamada. En las cámaras se puede ver cómo ella sube. Supongo que se habrá ido con Diego. No podemos sospechar de alguien más porque se ve cómo ella acomoda sus cosas en el carro para subirse”, añadió Raquel.