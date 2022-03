¿Por qué el 8 de marzo no es una fecha de celebración?

El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo. Esta fecha busca tomar consciencia sobre la lucha de miles de mujeres por alcanzar derechos e igualdad en su desarrollo íntegro como persona tras sucesos trágicos que sufrieron.

Aunque, con el paso de los años, se volvió costumbre en felicitar a las mujeres por su día con la entrega de algún regalo; sin embargo, en los últimos años se comenzó a tomar consciencia de que no es un día de celebración y no pierda la esencia de su conmemoración: la lucha social de la mujeres.

¿Cuál es el origen del Día de la Mujer?

El Día Internacional de la Mujer fue reconocido oficialmente por las Naciones Unidas en 1977. Sin embargo, un suceso marcó la historia y la lucha sindical el 8 de Marzo de 1908: 129 mujeres perdieron la vida en un incendio en la fábrica de Cotton, Nueva York, después de declararse en huelga con permanencia en los lugares de trabajo.

Exigen al Gobierno y al Congreso que no se retroceda en sus derechos, rechazan la corrupción en el Estado y urgen medidas para proteger el trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres. Foto: La República

Ellas pedían una reducción de la jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres, quienes realizaban las mismas actividades y mejoras en las condiciones laborales. El dueño no atendió los pedidos de las trabajadoras y fallecieron por un incendio en la fábrica.

¿Por qué no debe decirse feliz día?

Los diversos colectivos feministas se rehúsan a que el Día Internacional de la Mujer se convierta en otra celebración cliché. Explican que no se debe felicitar a las mujeres, puesto que no es una fiesta. La fecha trata de exigir mejores condiciones de igualdad y libertad como personas. También, indican que se se debe evitar los obsequios de celebración, como flores, regalos, etc., ya que no es San Valentín o Día de la Madre.

Cada semana asesinan 3 mujeres en el Perú

Según el reporte de Igualdad y No Género de la Defensoría del Pueblo, en el Perú más de 5.900 mujeres fueron reportadas como desaparecidas en el 2021 y 519 en enero del 2022. El año pasado ocurrieron 146 feminicidios mientras que el primer mes del 2022, 18. También, revela que cada semana asesinan a tres mujeres.

Denuncias por línea 100

Si conoces a alguien o eres afectada por hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los CEM o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).