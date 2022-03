Cusco: mujer donó riñón a su hija con insuficiencia renal crónica

Para Carmela Quispe de 55 años, ver a su hija internada por insuficiencia renal crónica era un profundo dolor. Su familiar recibe desde hace dos años terapia de diálisis peritoneal en Cusco y luchó intensamente por su vida.

De acuerdo a EsSalud, la madre no lo dudó y donó uno de sus riñones a su hija Jakeline . Previamente, los médicos realizaron los estudios correspondientes para realizar la operación que fue postergada varios meses debido a la emergencia sanitaria.

“Mi vida no era igual, pese a los esfuerzos que hacía, la enfermedad renal me hacía decaer y no me permitía continuar con mi vida diaria. Me sentía mal porque no podía estar junto a mis hijos, la desesperación de mi madre (Carmela) por verme en ese estado nos llevó a consultar las opciones de vida que podía tener, y es cuando los médicos de EsSalud nos hablaron sobre la donación de órganos y el trasplante renal”, es el testimonio de vida de Jakeline hacia EsSalud.

Tras ello, la operación se realizó de forma exitosa y ambas se encuentran estables. Al respecto, el gerente de EsSalud en Cusco, Rubén Chahua Torres, remarcó en el Día Internacional de la Mujer que se busca resaltar la fortaleza y el desprendimiento que tienen las madres.

Asimismo, se busca reactivar las actividades en beneficios de sus asegurados. Aproximadamente, la red asistencial estima realizar 20 trasplantes renales durante este 2022. También hacen un pedido a la ciudadanía para que sumen a la donación de órganos, ya que, en algunos casos, los pacientes no tienen compatibilidad con sus familiares y se deben buscar otras opciones, como la donación de órganos a través de personas fallecidas.