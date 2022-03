Cieneguilla: vecinos usan armas de fuego para atrapar y detener a delincuentes

En una zona de Cieneguilla, los vecinos han optado por usar las armas de fuego para capturar y detener a los delincuentes . Según declaraciones de los moradores, los criminales roban celulares, autopartes y, ahora último, empezaron a asaltar las viviendas.

“Vamos hacer frente a estos miserables que nos quieren amedrentar, nos quieren reducir y quieren abusar de nuestra paz”, dijo uno de los residentes a América Noticias.

En las imágenes difundidas por el canal de televisión se observa que los vecinos atraparon a un grupo de hampones, quienes pretendían entrar a una casa del sector y llevarse todas las pertenencias. Asimismo, se muestra que los residentes los reducen con las armas de fuego. Tras ello, los entregan a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Estamos hartos de esta situación y somos conscientes de que la Policía no se da abasto porque no tienen las herramientas necesarias y los recursos son limitados, incluso, el personal es escaso. Si bien nos ayudan, no podemos negar el caso, como Serenazgo. Pero como te comenté, si no nos ayudamos nosotros mismos, quién nos va ayudar”, expresó otro morador.

Así también, los residentes resaltaron que sus armas son legales y cuentan con licencia. De acuerdo a la información obtenida, en las últimas semanas, se han reportado de 5 a 10 robos en esta zona de Cieneguilla. Esta misma situación se repite en otros distritos de la capital.

Pese al actual estado de emergencia en Lima y Callao, la inseguridad ciudadana sigue siendo un problema frecuente en varias zonas. Los vecinos piden con urgencia el actuar del Estado.