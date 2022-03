Carretera Central: incautan más de 11 toneladas de carbón ilegal

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), informó que se decomisaron 11.250 kilos de carbón vegetal de origen ilegal.

La incautación se llevó a cabo en el Puesto de Control Forestal y de Fauna Silvestre de Corcona, ubicado en la Carretera Central de Lima.

El personal de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (Atffs) Lima pudo identificar que el vehículo que transportaba el carbón pretendía evadir el puesto de control de Corcona para su revisión correspondiente. En ese momento, un operativo en conjunto realizado por los inspectores y la Policía Nacional del Perú (PNP) interviene la unidad y revisa la carga que trasladaba..

El conductor intentó engañar a las autoridades mostrando una Guía de Transporte Forestal (GTF) que consignaba 200 sacos de carbón monte o chacra de la especie cumala roja (Iryanthera juruensis).

No obstante, el responsable del lugar certificó que la información consignada en la GTF no concordaba con la que manejan las autoridades regionales de Ucayali. Es así que se determinó que lo declarado en la GTF no había sido registrado.

Además la Atffs Lima comprobó que los 200 sacos de carbón no solo contenían productos forestales de la especie cumala roja, sino también de otras especies forestales, como shihuahuaco (Dipteryx micrantha), copiaba (Copaifera reticulata), huayruro (Ormosia amazónica), capirona (Calycophyllum spruceanum), estoraque (Myroxylon balsamum) y machimango (Eschweifera coriácea).

Finalmente, los responsables del operativo dispusieron de manera provisional el decomiso del producto forestal e inició las investigaciones, como parte del inicio del proceso administrativo sancionador (PAS) al conductor.