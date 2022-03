8M: la lucha de la mujer frente a un Gobierno precario

En “La entrevista”, Paola Ugaz conversó con Jennie Dador, secretaria general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sobre el gran retroceso que ha significado el Gobierno de Pedro Castillo para los derechos de la mujer.

- Pensábamos que habíamos avanzado, pero ahora hay la sensación que hemos retrocedido en términos de derechos de la mujer tanto en lo político como jurídico. ¿Qué está pasando?

Si hay algo que hemos aprendido en estos años de lucha, es que no va a ser por cansancio que nos ganen y lo otro es que siempre nuestros derechos están en riesgo, en la posibilidad de ser negociados.

Es cierto, he visto cambiar al Perú. Tengo memoria de hace 40 años atrás y sí he visto cambios, puedo decir que acá la cosa cambió. Me considero una hija de la Constitución de 1979 y este Código Civil de 1984, donde se declara esta igualdad de derechos, pero, en esa época, vi por primera vez a dos mujeres que fueron ministras de Estado y cuarenta años después no pensé que solo vería tres.

Pareciera que en términos de derechos de las mujeres los conseguimos, pero si no le pones un candado, siempre se puede retroceder.

Cada vez tenemos menos presencia de mujeres. Tenemos una compañera feminista en el Ministerio de la Mujer, sigue resistiendo, tratando de no retroceder y avanzar en otras.

Sé que es difícil encontrar hombres que no sean pegalones. Estadísticamente 6 de cada 10 hombres son agresores, pero el Ejecutivo tendría que hacer el esfuerzo de elegir a sus autoridades dentro de ese 40% que queda porque sino ese mensaje de impunidad es tremendamente potente.

- El entorno del presidente es masculino, su mirada es machista. ¿Qué se puede hacer?

En el país todavía hay un 50%, lo vemos en las respuestas de relaciones sociales, que piensan como el ministro del Interior, quien dice que las mujeres somos el complemento del hombre, que damos soporte al hombre. Hay que trabajar por cambios culturales.

Tiene que ver con las políticas de educación y habíamos avanzado. Tenemos una currícula desde el año 2016 que no logramos terminar de implementar porque fue judicializada... la igualdad, la autoestima se aprende en la escuela.

- ¿Qué ves de avance?

Veo un montón. Por ejemplo, el reconocimiento a la igualdad, la coeducación; es decir, ir juntos a la escuela tanto niños y niñas, poder elegir lo que queremos.

Las libertades sexuales, poder elegir métodos anticonceptivos sin la necesidad de la autorización de mi pareja. La violencia en términos de relación de pareja disminuye anualmente un punto, pero claro, se han exacerbado las formas más brutales de violencia. Veo un aparato que responde, hay servicios.