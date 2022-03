Delincuente se arrodilla y pide perdón a su víctima tras robarle el celular

Agentes del serenazgo de la Municipalidad de Surco, en conjunto con efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), capturaron a un sujeto, quien, junto a su cómplice, robó el bolso con dinero y el teléfono celular de una mujer. El hecho ocurrió en el cruce de la calle Don Francisco y el jirón Guardia Civil Sur, en la urbanización Santa Rosa.

Asimismo, las autoridades de la comuna señalaron que Carlos Enrique García Ríos, alias ‘Adefesio’, se arrodilló frente a su víctima para pedirle perdón. El ladrón sostuvo que no podía ir a prisión porque tenía un hijo de 6 años.

“Yo no he sido, señorita. No tengo nada. Tengo un hijo de 6 añitos ¡Por favor, se lo ruego, señorita! Ni siquiera he corrido. Yo no me he escapado. Yo he venido del parque Villa Alegre. Estaba tomando con mi enamorada. Ahorita se habrá ido porque hemos estado discutiendo”, dijo Adefesio.

García Ríos asaltó a una señora a bordo de una moto, junto a un compinche. La unidad vehicular fue quemada por los vecinos y el otro ratero logró escapar.

No obstante, de nada sirvieron sus ruegos ni ponerse de rodillas, porque la agraviada lo reconoció plenamente, así como otros moradores que fueron testigos. Finalmente, el sujeto fue enmarrocado por efectivos de la comisaría de Sagitario para ser conducido a la dependencia policial. La agraviada acudió para poner la denuncia respectiva.