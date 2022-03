¿Qué habría detrás de la defensa de la rectora de San Marcos a la actual contrarreforma universitaria?

Parlamentarios de Renovación Popular, Perú Libre y Acción Popular, han impulsado un proyecto contra la reforma universitaria -aprobado en primera instancia- que permite dar una segunda oportunidad a las universidades no licenciadas y convertir a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en un ente similar a la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

Jeri Ramón Ruffner, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y -cuestionada- presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Públicas (Anupp), ha respaldado ese proyecto, el cual “beneficia” a todo el país, según las declaraciones que ha brindado en diversas oportunidades. Sin embargo, ¿por qué defiende la actual contrarreforma universitaria, qué hay detrás de ello?

Oswaldo Bolo, profesor de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM, señaló que desconocen por qué la rectora defiende la contrarreforma universitaria; no obstante, afirmó que usa el mismo lenguaje que el comunicado de la Asamblea Universitaria. Además, indicó que es preocupante el protagonismo mediático que ha tomado.

“Acusa a la Sunedu de intervencionista. Pero claramente los nexos políticos que la hemos visto en los últimos meses quizás revelan también cuáles son sus intereses detrás de denigrar y petardear la Sunedu. Dice que no está trabajando con las bancadas vacadoras, pero en la práctica está participando en esta contrarreforma, en esta campaña que es muy preocupante para el futuro de la universidad en el país”, dijo a La República.

“La rectora ha tomado un protagonismo tan mediático últimamente, tiene entrevistas por todos lados, saliendo a dar conferencias públicas con congresistas que tienen intereses con universidades privadas que no han podido ser aprobadas por la Sunedu. Todo eso es preocupante y también es sospechoso con respecto a las intenciones que tiene la representante de San Marcos en la vida política nacional”, agregó.

PUEDES VER: Policía descarta crimen como causa de desaparición de turista belga en el Colca

En efecto, Jeri Ramón se presentó ante la Comisión de Educación del Congreso, que preside el parlamentario Esdras Medina de Renovación Popular, el 16 de noviembre del 2021, donde mostró su respaldo al proyecto de ley “que restablece la autonomía universitaria en el Perú”, el cual modifica artículos de la Ley Universitaria, argumentando que no cuentan con independencia, ya que dependen del Ministerio de Educación (Minedu).

Mientras que el jueves 3 de febrero, dos días después de que se aprobara en primera instancia el proyecto de la contrarreforma universitaria, se reunió en las instalaciones del Minedu, con el titular de la cartera, Rosendo Serna, y otros rectores. Incluso, participó la representante de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), Ada Gallegos, cuya entidad se ha mostrado en contra de la Ley Universitaria y la Sunedu desde su creación, en 2014.

Incluso, ese mismo día, Ramón acusó al Partido Morado de tener el poder de la Sunedu desde el 2015 o 2016. “Ellos tienen el control de la educación, ¿quién integra la comisión de Sunedu? El señor Francisco Sagasti desde el 2016, y ¿quién le da la resolución? Flor Pablo, la congresista que sale a criticar”, dijo en entrevista con Radio Exitosa.

Asamblea universitaria respalda a la rectora

La Asamblea Universitaria de la Decana de América también ha apoyado la postura de la rectora y el restablecimiento de la autonomía universitaria en un comunicado publicado en febrero. En el pronunciamiento, piden la reorganización de la Sunedu y que se “convierta realmente en un ente que garantiza la calidad académica, que sea verdaderamente meritocrática e inclusiva”. También, argumentan que los “papers (investigaciones académicas) son inservibles en gran parte para el desarrollo del país”.

Para Bolo, el comunicado es “vergonzoso” y que se atribuye a la representación de la comunidad universitaria (docentes y estudiantes) “de decir cosas que atentan contra la calidad y la competencia académica de la propia universidad San Marcos”.

“Es un comunicado que dice cosas gruesas como, por ejemplo, esa idea de que los papers son inservibles para el desarrollo del país y que están enmarcados en una defensa de la Sunedu . Creen que investigar es solo generar papers y que son falsos criterios para medir la calidad de educación en el país, cuando no es así”, explicó.

“También defienden otro tipo de situaciones que a todas luces ya estaban superadas y que al parecer estas personas quieren regresar como por ejemplo: que hayan profesores principales en la universidad que solo cuentan con el grado de bachiller o también profesores que tienen más de 60 años, incluso, 80, que siguen dictando la misma cátedra de hace 20, 30 años y, no necesariamente porque son profesores reconocidos, con mucho talento y buena base de investigación, sino que son personas que están en la universidad y no puede ser sacados a pesar de las clases que dan ni la calidad. Es un comunicado bastante vergonzoso”, comentó.

“Los papers son la moneda de intercambio en el mundo global”

Como réplica, más de 200 docentes de la UNMSM se han mostrado en contra del comunicado de la Asamblea Universitaria y rechazaron la postura que han tomado contra la Sunedu. Bolo afirmó que la Sunedu, pese a los problemas y críticas que tiene, “es un organismo que debe defenderse con una labor loable, meritoria y que ha traído un bienestar a la educación pública y privada en el país”.

Además, indicó que los papers son la moneda de intercambio para hablar de investigaciones en el mundo global. “Alguien que dice ‘estos papers no sirven para la investigación’ no sabe cómo se produce el conocimiento hoy en día, y eso, a su vez, nos lleva a pensar en cómo están ellos representando o entendiendo la vida universitaria, académica, el sentido de una universidad para un país. La universidad no es solo un espacio donde se estudia, sino para qué se estudia. Se estudia para construir conocimiento, debatir conocimiento para repensar los problemas nacionales”, enfatizó.

“ A mí y a un conjunto de colegas nos ha parecido vergonzoso y cuestionable que se anuncie esto que va de la mano con esta lógica que se ha dicho anteriormente de ‘como es posible que se quieran intervenir a las universidades y degradar a nuestros docentes sin mediar el debido proceso ni derecho alguno’. Ahí está refiriéndose a que la Sunedu ha pedido de que no deben haber docentes principales de carrera que solo tienen bachiller. El docente de planta, el director de una cátedra, sea una persona que no ha hecho una tesis de licenciatura, maestría, doctorado, ¿cuál es la autoridad que tiene para enseñar? Es alguien que posiblemente esta diciendo que los papers no sirven, no funcionan”, añadió.

Finalmente, el docente de la UNMSM criticó el comunicado de la Asamblea Universitaria, puesto que “lanza frases sin sentido” de lo que representa San Marcos y recordó que en el 2020 fueron nombrados como la universidad que investiga más en el país.

“Por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica del Perú es la segunda y San Marcos recibe poco menos de la mitad de presupuesto que tiene PUCP e investiga más. Los profesores que firmamos el comunicado lideramos grupos de investigación, asesoramos tesis de licenciatura, maestría y justamente estamos en promover las investigaciones a través de los artículos”, finalizó.